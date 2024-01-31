Главное правило – всегда читать отзывы других гостей в Интернет, перед тем как забронировать номер в отеле.

То, насколько успешным будет ваш отдых, нередко зависит от правильного выбора отеля, ведь грязное постельное белье или хамовитый персонал могут серьезно подпортить вам впечатление от отпуска.

Пользователи платформы Reddit рассказали, на какие "красные флажки" они обращают внимание при поиске отеля и заселении в него – это верный признак того, что лучше там не останавливаться на ночь.

"Слишком агрессивные освежители воздуха. Если вы доберетесь до отеля и в номере будет сильный запах освежителя воздуха, они пытаются замаскировать неприятные запахи, такие как плесень, канализация или что-то еще похуже", – написал пользователь с ником Im_not_matt, чей ответ оказался самым популярным на платформе.

Другой пользователь с ником KarlSethMoran также посоветовал обращать внимание на маленькие темно-коричневые пятна в верхней части кровати, под матрасом и в швах матраса – если вы их заметите, вероятно, в номере есть клопы.

Были и более необычные предостережения.

"Ваш водитель Uber спрашивает: "Вы уверены?", когда вы подъезжаете к отелю", – поделился лайфхаком пользователь MayonnaiseFarm.

"Пуленепробиваемое стекло вокруг стойки регистрации", – добавил путешественник с ником deligonca.

В то же время пользователь azthal призвал обращать внимание на возраст персонала, если речь идет о крупных отелях: "Когда все сотрудники действительно молодые. Ни одного сотрудника старше 20-23 лет. По моему опыту, это означает, что тот, кто управляет отелем, нанимает только самых дешевых сотрудников, которые обычно не знают своих прав и обязанностей. В каждом подобном случае обслуживание полностью отсутствовало".

Также пользователи советовали обращать внимание, можно ли найти онлайн фото местности, в которой находится отель, требуется ли залог наличными на стойке регистрации при заселении и, главное, всегда читать отзывы других гостей в Интернет, перед тем как забронировать номер в отеле.

Как сообщал УНИАН, ранее работники отелей из личного опыта дали путешественникам несколько советов по поводу того, на что стоит обратить вниманиме при выборе отеля и чего стоит избегать.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.