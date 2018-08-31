Wizz Air планирует утроить украинский пассажиропоток к 2019 году

Авиакомпания Wizz Air планирует и дальше наращивать объемы перевозки.

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air планирует в 2019 году перевезти 2,5 млн пассажиров в/из Украины - это более чем в три раза больше пассажиров, чем перевозчик обслужил на украинских направлениях по итогам 2017 года.

Об этом сообщил исполнительный вице-президент Wizz Air Стивен Джонс, пишет LIGA.net.

"В 2016 году мы обслужили 418 000 пассажиров в/из Украины, в 2017 году - 746 000 пассажиров. Рост - 78%. Сейчас наша доля на украинском рынке – около 6,6%. Из 104 самолетов компании сегодня четыре базируются в Украине", - сказал Джонс.

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По его словам авиакомпания планирует и дальше наращивать объемы перевозки. "За 8 месяцев 2018 года мы видим рост пассажиропотока на 118% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Всего, по итогам 2018 года планируем перевезти 1,7 млн пассажиров, в 2019 – 2,5 млн пассажиров в/из Украины", - отметил топ-менеджер Wizz Air.

Как сообщал УНИАН, венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Аir открывает пять новых маршрутов из Украины. В частности, в марте 2019 года из киевского аэропорта «Жуляны» Wizz Аir открывает новые рейсы в Бремен (Германия), Ригу (Латвия), Биллун (Дания), а также из аэропорта «Львов» – в Копенгаген (Дания) и с декабря 2018 года – во Франкфурт (Германия). Цены на билеты по новым направлениям стартуют от 759 грн.

Также Wizz Аir ведет переговоры с руководством аэропорта "Херсон" относительно запуска рейсов.

Справка УНИАН. Лоукост-авиакомпания Wizz Air осуществляет рейсы по более чем 600 маршрутам с 25 баз, соединяя 141 направление в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 104 самолетов Airbus A320 и A321. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером "WIZZ" и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

В данный момент украинский рынок обслуживают три самолета A320, которые базируются в киевском аэропорту «Жуляны».