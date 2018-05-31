МАУ повысит с 15 июня плату за распечатку посадочного талона

11:17, 31 мая 2018
Новости туризма
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МАУ повышает сумму тарифа на распечатку посадочного талона / фото simpletravel.info

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Также авиакомпания проинформировала о предстоящем распространении данного сбора на дальнемагистральные маршруты в рамках унификации процедуры регистрации на рейс. Произойдет это с 1 августа, передает avianews.com.

Избежать оплаты нового сбора смогут пассажиры, которые пройдут онлайн-регистрацию на рейс и распечатают посадочный талон или же сохранят его на мобильном устройстве для показа с экрана гаджета.

Также путешественники, прибывшие в аэропорт Борисполь заранее, могут зарегистрироваться на рейс бесплатно через киоски самостоятельной регистрации. Сделать это можно не позже чем за 3 часа до вылета. В случае, если пассажир прибыл в аэропорт, пройдя онлайн-регистрацию, в киосках он бесплатно сможет распечатать талон.

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Теги: #Борисполь#МАУ