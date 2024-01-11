Чаще всего пассажиры пытались незаконно пронести на борт взрывчатку, патроны, ножи и наркотики.

Существуют довольно строги требования к предметам, которые пассажирам разрешается брать на борт самолета в ручной клади. Тем не менее, путешественники регулярна пытаются пронести в самолет "запрещенку".

Администрация транспортной безопасности США (TSA) опубликовала в своих соцсетях список 10 самых странных вещей, которые люди пытались пронести в самолеты в 2023 году.

Возглавило рейтинг "инертное скрытое взрывчастое вещество", спрятанное внутри банки от энергетического напитка Bang Energy (дословно "взрывная энергия" – ред.) в аэропорту Талсы в Оклахоме. "Номер один точно не был бодрящим способом начать день в аэропорту", – написали в TSA.

Второе место досталось изъятым в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия шишечкам конопли, спрятанным в подгузнике, а третье – картриджу с самодельным взрывным устройством CO2, который сотрудники службы безопасности обнаружили в аэропорту Сакраменто.

Четвертую строчку занял автомат, под завязку заряженный 163 патронами, который изъяли в аэропорту Нового Орлеана. Замкнул пятерку нож, который пытались провезти в протезе ноги через главный аэропорт Аляски "Анкоридж".

Также в топ-10 попали 35-мм снаряд (аэропорт Шарлотт-Дуглас), метамфетамин в банке от приправы для крабового варения (аэропорт Нового Орлеана), нож в буханке хлеба (аэропорт Сиэтла), копии патронов (аэропорт Миннеаполиса) и метательные ножи наруто (аэропорт Бостона).

Как сообщал УНИАН, ранее в аэропорту Вашингтона офицеры TSA обнаружили заряженный пистолет в ручной клади мужчины, когда он проходил через сканер в аэропорту. Нарушитель же ошарашил объяснением случившегося, заявив, что он ничего не знал о наличии оружия, а злополучную сумку в дорогу собирала его жена.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.