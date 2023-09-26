Теперь нарушителю грозит солидный штраф.

В США мужчина обвинил свою жену в инциденте с ручной кладью, который помешал ему пройти контроль безопасности в аэропорту и может привести к штрафу в размере 15 тысяч долларов.

Как пишет The Independent, офицеры Управления транспортной безопасности (TSA) в национальном аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана в штате Вирджиния обнаружили заряженный пистолет в ручной клади мужчины, когда он проходил через сканер в аэропорту.

При этом пассажир утверждал, что ничего не знал о наличии оружия, а саму злополучную сумку упаковала его жена.

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В то же время в TSA заявляют, что это уже шестой за три недели случай выявления огнестрельного оружия в аэропорту. Всего в 2023 году на 262 из 430 контрольно-пропускных пунктов аэропортов США было обнаружено 6542 единиц огнестрельного оружия, 88% из которого оказалось заряженным.

"Мой совет: сборы в рейс следует начинать с совершенно пустой сумки, а все путешественники должны собирать свою сумку самостоятельно, чтобы не было сюрпризов, когда они доберутся до нашего пункта пропуска. Нет разумного оправдания тому, что вы не знаете, что носите в сумке небезопасное заряженное огнестрельное оружие", – прокомментировал печальную статистику директор федеральной службы безопасности в Национальном аэропорту Рейгана Джон Буш.

Издание также напомнило, что, согласно правилам TSA, в США пассажирам разрешается путешествовать с огнестрельным оружием, однако оно должно перевозиться только в зарегистрированном багаже. При этом оружие должно быть незареженным и упакованным в "жесткий футляр на замке", который следует предъявить перед посадкой на стойке регистрации авиакомпании для декларирования.

Как сообщал УНИАН, ранее стюардесса авиакомпании Aerolíneas Argentinas Даниэла Карбоне сорвала рейс из столицы Аргентины Буэнос-Айреса в Майами (США), надеясь помешать своему бывшему парню и его новой возлюбленной полететь туда вместе.

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