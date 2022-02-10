Украинский лоукостер SkyUp Airlines подробно рассказал, что пассажиры могут взять с собой на борт самолета в ручную кладь.
Соответствующие рекомендации опубликованы на Facebook-странице авиаперевозчика.
- Средства для ухода и косметика в ручной клади
- Продукты и напитки в ручной клади
- Электроприборы в ручной клади
- Лекарства в ручной клади
- Другие мелочи в ручной клади
Средства для ухода и косметика в ручной клади
Что разрешается:
- бритва одноразовая и со сменными кассетами
- гели и аэрозоли в емкостях до 100 млн
- косметика в сухом виде
- шампунь, кондиционер до 100 мл
- крем от солнца до 100 мл
- зубная щетка, расческа
- зубная паста до 100 мл
- влажные салфетки
При этом важно понимать, что на борт можно взять жидкость в суммарном количестве до 100 мл. То есть вы можете взять одну бутылочку 100 мл или три, к примеру, по 30 мл.
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Исключение – товары, купленные у Duty Free уже после прохождения проверки багажа на безопасность. Товары должны быть упакованы.
Что запрещается:
- пенка для бритья или дезодорант в баллоне под давлением
Продукты и напитки в ручной клади
Что разрешается:
- еда в твердой форме
- твердый сыр
- детское питание в нескольких баночках, каждая до 100 мл
Что забороняться:
- йогурты, соки, желе, вода, алкоголь
- консервы и продукты в банках
- мягкий сыр типа бри или мацарелла
Некоторые из этих товаров можно взять на борт, если они куплены в Duty Free уже после прохождения проверки багажа на безопасность.
Электроприборы в ручной клади
Что разрешается:
- ноутбук, планшет, телефон, зарядные устройства для них
- павербанк до 70 Вт
- фен
- выпрямитель для волос
- плойка
- электробритва
- электронная сигарета
- утюг
Лекарство в ручной клади
Что разрешается:
- лекарство в твердой форме (таблетки, порошки) в оригинальной упаковке с инструкцией
- лекарства в форме жидкости в емкостях до 100 мл со справкой от врача, что они жизненно необходимы
- лекарства, продаваемые по рецепту, с рецептом или справкой от врача
Другие мелочи в ручной клади
Что разрешается:
- зажигалка
- пустая бутылка
- пляжный зонт, не превышающий размеры 55х40х20
Что запрещается:
- маникюрный набор
- складной нож
- штопор
- лыжные палки
- спицы для вязания
- бенгальские огни, фейерверки
При этом советуем обратить внимание на то, что каждая авиакомпания может иметь свои собственные дополнительные условия перевозки ручной клади, поэтому советуем ознакомиться с ними отдельно.
Полезные советы, как удобно путешествовать с ручной кладью, чтобы вместить все необходимое, читайте в нашем отдельном материале.