Зимняя деревня Брайант-парк в Нью-Йорке, Мариенплац в Мюнхене, Кёльнский собор в Германии и центральная площадь Рынек-Глауни в Кракове в Польше входят в число лучших рождественских рынков в мире

Рождество и Новый год стремительно приближаются, так что самое время узнать, где проходят лучшие рождественские ярмарки в мире, и куда отправиться за идеальным сочетанием веселья и покупок.

Как пишет Mirror, список, составленный Planet Cruise, учитывает шесть различных факторов: количество киосков; открытые даты; рейтинги TripAdvisor; обзоры TripAdvisor; объем поиска в Google и данные хэштегов Instagram.

В десятку самых лучших ярмарок в этом году входят:

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Брайант-Парк, Нью-Йорк, США Мариенплац, Мюнхен в Германии Кельнский собор, Кельн в Германии Центральная площадь Кракова Rynek Glowny в Польше Базилика Святого Стефана, Будапешт, Венгрия Дворец Бленхейм, Вудсток в Соединенном Королевстве Зимняя страна чудес, Гайд-парк в Великобритании. Александерплац, Берлин в Германии Рынок Вроцлава, Вроцлав в Польше Лизеберг, Гетеборг в Швеции

Хотя до ярмарки, расположенной на первом месте - Bryant Park Winter в Нью-Йорке – вам предстоит многочасовой перелет, однако она того стоит.

В парке, расположенном в центре Манхэттена, есть бесплатный каток площадью 1500 квадратных метров. В деревне есть 180 киосков от самых разных продавцов.

Второе место в этом году занимает мюнхенская площадь Мариенплац. Рынок имеет 25 618 отзывов на TripAdvisor и 50 киосков.

Третье место также расположено в Германии, в городе Кёльн. Рядом с одним из самых великолепных соборов Европы можно найти обширный рынок из 150 прилавков, который открывается всего на 30 дней.

А вот Зимняя страна в Великобритании, которая в прошлом году занимала второе место, отброшена во вторую половину списка. Вполне возможно, причиной являются цены, ведь многие посетители неоднократно ранее жаловались на то, что Зимняя страна чудес слишком дорогая.

Если вам больше нравится масштаб, то вам подойдет поездка в Страсбург во Франции или Калгари в Канаде – в каждом из них по 300 киосков. Ни один из них не занял первую десятку в этом году, но с точки зрения размера на них стоит обратить внимание.

Ранее в Ирландии выдвинули условие беженцам, которые поедут на Рождество в Украину. В октябре был сокращен с семи до нуля дней срок, на который украинцы могут оставить место проживания, так что любители путешествий могут лишиться предоставленного жилья.

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