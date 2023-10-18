Наступающий 2024-й год пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона.

До Нового года осталось совсем немного - каких-то пару месяцев, а это значит, что уже сейчас можно начинать подбирать наряд на праздник. Считается, что Дракон - важное существо, которое очень почитают в Китае, а это - отличный повод уважить повелителя следующих 366 дней. УНИАН выяснил, 2024 год - кого какого цвета и какой наряд для него выбрать.

В каком цвете встречать Новый 2024 год - варианты

Для того чтобы правильно выбрать образ для новогодней ночи, важно знать, какого цвета будет Дракон в 2024 году. Согласно восточному календарю, високосный год пройдет под эгидой Зеленого Деревянного Дракона. Это означает, что наиболее подходящие цвета:

зеленый;

золотой;

серебристый;

красный;

белый.

Если эти оттенки вам не подходят по цветотипу, то можно выбрать другие - коричневый, фиолетовый, бордовый. Главное, чтобы в вашем образе присутствовали стразы, пайетки, камни и любая блестящая атрибутика.

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Уходящий год Кролика важно было встречать по-домашнему, на первый план выставляя уют, а Дракон - полная противоположность. Здесь важно проявить себя, свою индивидуальность, стать настоящей звездой праздничной ночи, но так, чтобы не затмить ее хозяина.

В каком цвете нельзя встречать 2024 год - точный список

Кроме разрешенных цветов есть еще и те, которые категорически нельзя использовать для праздничного вечера 31 декабря. Существует поверье - то, какой год 2024 будет в вашей жизни зависит не только от настроения и сценария проведения мероприятия, но и от наряда.

Запрещенными оттенками астрологи назвали:

горький шоколад;

темно-желтый;

черный;

синий.

Дракону вряд ли понравятся такие цвета, ведь они символизируют покой и умиротворение, даже некоторую обыденность. Символ года, наоборот, поддерживает активных людей, готовых оказаться в центре внимания. Если вы выберете платье какого-то из перечисленных четырех оттенков - удачи не ждите.

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