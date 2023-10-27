Это связано с нехваткой жилья для беженцев.

Беженцы из Украины, которые планируют поехать домой на Рождество или отправиться в путешествие по Ирландии, могут потерять предоставленное им жилье.

Как пишет ирландское издание Extra.ie, в октябре был сокращен с семи до нуля дней срок, на который украинцы могут оставить свое жилье. "Изменение в политике, которое касается как внутренних, так и международных поездок, является первым в ряде будущих мероприятий, направленных на то, чтобы сделать Ирландию менее привлекательной для тех, кто убегает от войны в Украине", - отмечают они.

По данным источников издания, Департамент интеграции еженедельно должен размещать 700 вновь прибывших людей, хотя имеет "пустые кровати" в государственном жилье, в котором некоторые беженцы временно не живут.

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"Бенефициары временной защиты могут покинуть свое временное жилье для поездки, но должны заранее уведомить Департамент, чтобы освободить жилье для других, которые в этом нуждаются. Им предлагается подать запрос на новое жилье по возвращении, если оно будет доступно, но может быть не в том же месте", - сообщили в Департаменте.

Беженцам, которым необходимо вернуться в Украину из-за "документально подтвержденных медицинских потребностей или из соображений сострадания", будут предоставлены кровати в течение "разумного периода времени".

Украинцы в Ирландии: что известно

Журналисты отмечают, что в Ирландию прибыло более 98 тысяч украинских беженцев, из них более 74 тысяч разместили в предоставленном правительством жилье стоимостью 1,5 миллиард евро в год.

Еще около 450 беженцев временно разместили в палатках в казармах Колумба в Муллингаре, графство Уэстмит.

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