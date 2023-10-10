Глобальный оператор цифровых коммуникаций VEON (офис в Нидерландах) объявил о завершении выхода из россии и продаже российского актива "Вымпелком". Условия сделки не предусматривают возможности повторного выкупа, то есть завершение операций на российском рынке является полным и окончательным для VEON.

Как комментирует президент Киевстара Александр Комаров, "после выполнения длинной череды юридических процедур, наш 100% акционер VEON ставит точку в отношениях с российским телеком рынком. Это будет означать укрепление стратегии развития компании на шести других рынках, в том числе - в Украине". В частности, в ближайшие три года VEON планирует инвестировать в Украину 600 млн долларов, которые будут направлены на восстановление телеком сети и развитие цифровых услуг и новых мобильных технологий.

Александр Комаров подчеркнул, что компания Киевстар работает в обычном режиме, и с начала полномасштабного вторжения россии уже инвестировала в развитие телеком рынка страны 8,2 млрд грн, уплатила государству 15,2 млрд грн налогов, а также предоставила поддержки государственным органам, военным, органам безопасности и правопорядка в размере более 1,4 млрд грн, в том числе бонусов и услуг без дополнительной оплаты на сумму 577 млн грн.

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Кроме того, Киевстар сейчас готовит сеть к работе в условиях возможных отключений электроэнергии, для чего инвестировал 988 млн грн. До конца 2023 года на базовых станциях Киевстара будет установлено 110 тысяч новых аккумуляторов.

Справка о Киевстаре

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,4 млрд грн помощи государству, военным, обществу, абонентам. Единственный акционер Киевстара - международная группа VEON. Акции группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.