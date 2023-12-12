Национальный роуминг не работает из-за того, что сеть Киевстара не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов, заявил директор департамента по развитию мобильной связи Министерства цифровой трансформации Украины Станислав Прибытько, сообщает издание NV бизнес.
"То есть проблема со связью повлияла и на другие сервисы, такие как нацроуминг", — добавил он.
Он отметил, что это временная проблема, над преодолением которой активно работают все специалисты компании Киевстар, чтобы снова вернуть связь своим абонентам.
"В ближайшее время они возобновят оказание услуг", — заверил представитель Минцифры.
По словам Прибытько, после решения текущей проблемы министерство обсудит со всеми мобильными операторами, как в дальнейшем можно уберечься от аналогичных ситуаций и защитить пользователей от неожиданных проблем со связью.
Сбой в работе Киевстар
Утром вторника, 12 декабря, в работе украинского оператора Kyivstar произошел мощный сбой. Пользователи массово сообщают об отсутствии связи и интернета. Кроме того, не работает сайт оператора.
Как сообщила компания, причиной сбоя стали технические проблемы. Специалисты уже пытаются их устранить.