Киевстар не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.

Национальный роуминг не работает из-за того, что сеть Киевстара не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов, заявил директор департамента по развитию мобильной связи Министерства цифровой трансформации Украины Станислав Прибытько, сообщает издание NV бизнес.

"То есть проблема со связью повлияла и на другие сервисы, такие как нацроуминг", — добавил он.

Он отметил, что это временная проблема, над преодолением которой активно работают все специалисты компании Киевстар, чтобы снова вернуть связь своим абонентам.

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"В ближайшее время они возобновят оказание услуг", — заверил представитель Минцифры.

По словам Прибытько, после решения текущей проблемы министерство обсудит со всеми мобильными операторами, как в дальнейшем можно уберечься от аналогичных ситуаций и защитить пользователей от неожиданных проблем со связью.

Сбой в работе Киевстар

Утром вторника, 12 декабря, в работе украинского оператора Kyivstar произошел мощный сбой. Пользователи массово сообщают об отсутствии связи и интернета. Кроме того, не работает сайт оператора.

Как сообщила компания, причиной сбоя стали технические проблемы. Специалисты уже пытаются их устранить.

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