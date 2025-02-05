Возможно ли обеспечить 10 часов связи без света: ответ мобильных операторов Украины

Представители компаний заверили, что стараются выполнить требование об автономной работе.

В Украине ни один из мобильных операторов не выполнил требование об обеспечении до 10 часов автономной работы станций во время отключений света. В компаниях сетуют на сложность выполнения распоряжения.

"Аккумуляторы есть на большинстве наших базовых станций, но обеспечить их работу на 10 часов невозможно", – рассказал топ-менеджер одного из украинских мобильных операторов в комментарии Forbes.

За время полномасштабной войны "Киевстар" потратил на энергонезависимость более 2,3 миллиарда гривеньн, Vodafone Украина – 2 миллиарда гривень, а lifecell – 1,5 миллиарда гривень.

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При этом Vodafone обеспечил резервным питанием 65% базовых станций, но во время отключений света они могут работать от 4 до 72 часов. В свою очередь lifecell установил автономные источники питания по всей сети, но в зависимости от состояния аккумуляторов и нагрузки они могут работать лишь 4–8 часов.

В свою очередь в "Киевстаре" только сообщили, что оператор установил более 197 тысяч аккумуляторов на январь 2025 года.

"Требование относительно количества генераторов и аккумуляторов мы выполняем, просто с опозданием", – говорит топ-менеджер одного из украинских мобильных операторов. "Во втором квартале львиная доля наших станций будет работать 6–8 часов".

Представители компаний считают, что выполнить требование по поводу 10 часов автономной работы будет непросто.

"Если у конкурента разрядились батареи, нагрузка с их станции падает на нашу, это уменьшает наше время работы", – объяснил топ-менеджер одного из операторов.

Также необходима высокая мощность линий энергоснабжения для быстрой зарядки батарей.

Связь во время отключений света в Украине - главные новости

Летом Государственная служба специальной связи и защиты информации обязала оборудовать станции связи аккумуляторами, которые могут обеспечить автономную работу до 10 часов. Однако полная готовность сетей остается вызовом для украинских операторов из-за регулярных атак врага по энергосистеме.

По словам эксперта в вопросах коммуникаций Александра Глущенко, главные трудности для операторов мобильной связи заключаются в высоких затратах на оборудование, необходимости получения разрешений и обслуживании станций.

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