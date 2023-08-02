Это поможет юзерам пользоваться функциями подписки, не показывая, что их учетные записи подтверждены.

Twitter (переименованная в X) сначала предложила пользователям с платной подпиской получать "синие галочки", которые подтверждают верификацию профилей, а теперь – опцию их сокрытия.

Как сообщается в обновленной справке о подписке Twitter Blue (теперь – XBlue), при желании пользователи с подпиской смогут скрыть "галочку" от других. Это можно сделать в разделе "Настройки профиля". Правда, "галочку" все равно будет видно в некоторых местах.

"Подписчик может скрыть галочку на своем аккаунте. Отметка будет скрыта в профиле и сообщениях. Метка может по-прежнему появляться в некоторых местах, а некоторые функции могут показывать, что у вас есть активная подписка. Некоторые функции могут быть недоступны, пока ваша галочка скрыта. Мы продолжим развивать эту функцию, чтобы сделать ее лучше для вас", – говорится на странице.

Видео дня

Как пишет TechCrunch, это, вероятно, поможет юзерам использовать функции подписки, не показывая, что их учетные записи подтверждены. О том, что такая функция может появиться, разработчики сообщали еще в марте.

Twitter теперь X - последние новости

23 июля владелец Twitter Илон Маск объявил о смене логотипа платформы. Уже на следующий день Маск опубликовал в Twitter новый логотип: вместо известной синей птицы – буква "X" .

Известную социальную сеть и все ее сервисы постепенно переименовывают. Как отмечали СМИ, решение миллиардера сменить бренд Twitter на X может быть сложным с юридической точки зрения, поскольку многие компании уже имеют права интеллектуальной собственности на ту же букву.

Вас также могут заинтересовать новости: