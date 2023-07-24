В компании начался анонсированный переход к новому логотипу.

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в Twitter новый логотип "X" вместо известной синей птицы и фактически переименовал известную социальную сеть. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в понедельник Илон Маск и главный исполнительный директор Twitter Линда Яккарино обнародовали логотип для платформы социальных сетей с белой буквой "X" на черном фоне в качестве замены знакомого символа синей птицы.

В ответ на твит с вопросом, как твиты будут называться "X", Илон Маск ответил "X".

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Кроме того, Илон Маск отметил, что домен X.com уже перенаправляет на сайт Twitter.

Соцсеть Twitter меняет название - что предшествовало

Как сообщал УНИАН, владелец Twitter Илон Маск уже менял логотип Twitter - в апреле лого птички было временно заменено на иконку криптовалюты Dogecoin в виде собаки породы сиба-ину. После этого стоимость Dogecoin на бирже Binance выросла на 30%.

Кроме того, Маск уже закрыл возможность чтения постов тем, кто не имеет аккаунта в Twitter, а также решил ограничить количество бесплатных сообщений.

А уже 23 июля владелец Twitter Илон Маск объявил об изменении логотипа социальной платформы: "Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно, со всеми птицами", - написал тогда Маск.

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