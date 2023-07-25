Также попытку Илона Маска снять вывеску Twitter из штаб-квартиры компании в Сан-Франциско остановила полиция.

Решение миллиардера Илона Маска изменить бренд Twitter на X может быть сложно с юридической точки зрения, потому что компании, включая Meta и Microsoft, уже имеют права интеллектуальной собственности на одну и ту же букву.

Как сообщает Reuters, X настолько широко используется и цитируется в брендах, что является кандидатом на юридическую апелляцию, и компания, ранее известная как Twitter, может столкнуться с собственными проблемами, защищая свой бренд X в будущем.

"Существует 100% вероятность того, что кто - то подаст в суд на Twitter из-за этого", - отметил адвокат по товарным знакам Джош Хербен, который насчитал почти 900 активных регистраций товарных знаков в США, которые уже охватывают букву X во многих отраслях.

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Отмечается, что владельцы торговых марок, которые защищают такие вещи, как названия брендов, логотипы и слоганы, идентифицирующие источники товаров, могут подать заявление о нарушении, если другой бренд приведет к путанице потребителей. Средства защиты варьируются от денежной компенсации до блокировки использования.

Так, Корпорация Майкрософт с 2003 года владеет торговой маркой X, связанной с системой видеоигр Xbox. Meta Platforms владеет Федеральной торговой маркой, зарегистрированной в 2019 году, которая покрывает сине-белую букву X для полей, включая программное обеспечение и социальные сети.

По словам Хербена, Meta и Microsoft вряд ли подадут в суд, если не почувствуют угрозы из-за того, что X Twitter посягает на капитал бренда, который они создали в письме.

Кроме того, как сообщает The Telegraph, попытку Илона Маска снять вывеску Twitter из штаб-квартиры компании в Сан-Франциско остановила полиция после того, как миллиардер не смог получить соответствующие разрешения города.

В компании наняли работников, чтобы удалить слово Twitter и логотип с синей птицей с вывески возле офиса компании. В понедельник рабочий удалил символ"@", а также буквы "t", "w", "i", "t" и "t" из половины гигантского знака.

Однако работы были приостановлены после того, как на место вызвали полицию из-за "возможного несанкционированного перекрытия улицы". После завершения работы остались лишь буквы "er" и логотип Синей птицы.

Отмечается, что вывеска, которая имеет почти три этажа высотой с часами на нижней части, была иконой штаб-квартиры компании, поскольку она заняла здание в 2012 году.

"Полиция прибыла после получения жалобы от руководства здания, которое сообщило, что им не сообщали об изменениях. Позже официальные лица заявили, что ситуация была недоразумением, но Департамент строительной инспекции Сан-Франциско сказал, что он определяет, нужно ли компании разрешение на изменение надписей на вывеске", - говорится в сообщении.

Согласно договору аренды компании, для смены вывески требуется письменное разрешение арендодателей, компании Shorenstein и JP Morgan.

Переименование Twitter - что известно

Как сообщал УНИАН, 23 июля владелец Twitter Илон Маск объявил об изменении логотипа социальной платформы: "Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно, со всеми птицами", - написал тогда Маск.

И уже 24 июля Илон Маск опубликовал в Twitter новый логотип"X" вместо известной Синей птицы и фактически переименовал известную социальную сеть. Кроме того, Илон Маск отметил, что домен X.com уже перенаправляет на сайт Twitter.

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