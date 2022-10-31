Верификация станет частью подписки Twitter Blue, а вместе с этим ее стоимость вырастет с 5 до 20$/месяц.

Илон Маск не теряет времени зря на посту главы Twitter. В первый день после закрытия сделки он начал сокращать штат компании, а теперь поставил разработчикам ультиматум – максимально быстро внедрить платную верификацию аккаунтов.

Об этом пишет The Verge со ссылкой на свои источники.

Согласно данным источников издания, верификация станет частью подписки Twitter Blue, а вместе с этим ее стоимость вырастет с $5 до $20/мес. Если у пользователя уже есть "синяя галочка", то у него будет ровно 90 дней на оформление подписки. В противном случае галочку отберут.

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Как выяснили журналисты, сотрудники соцсети должны завершить разработку функции до 7 ноября. Если они не справятся – их уволят.

Добавим, что Twitter запустил подписку Blue в конце 2021 года в США за $3 в месяц, но в июле повысил цену до $5. Она предоставляет подписчикам особые функции, которые не доступны другим пользователям. Как, например, возможность редактировать уже отправленные твитты.

Покупка Илоном Маском твиттера: кратко

9 июля стало известно о том, что основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск расторг соглашение о приобретении социальной сети Twitter. Стоимость сделки должна была составить $44 млрд.

Компания почти сразу подала на него в суд, чтобы оспорить решение Маска об отказе от покупки соцсети. Судебный процесс был назначен на 17−21 октября, но за две недели до начала слушаний Маск заявил, что все-таки готов купить соцсеть за $44 млрд.

Получив доступ к компании, Маск начал сокращать штат компании и снимать пожизненные баны. Ранее бизнесмен заверил, что не будет увольнять 75% штата.

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