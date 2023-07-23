Владелец Twitter Илон Маск объявил о смене логотипа социальной платформы. Соответствующую запись в Твиттер он опубликовал сегодня утром.
"Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно, со всеми птичками", - написал Маск.
Он отметил, что новый логотип может быть введен уже с понедельника.
"Если сегодня вечером будет опубликован достаточно качественный логотип X, завтра мы опубликуем его по всему миру", - написал Маск.
Маск также опубликовал проект нового логотипа. В частности, он добавил видео с мигающей буквой X на черном фоне.
Последние новшества Маска в Твиттер
Маск уже более полугода пытается реформировать купленную им социальную сеть Twitter.
В частности, ранее он уже изменял логотип Twitter - в апреле лого птички было временно заменено на иконку криптовалюты Dogecoin в виде собаки породы сиба-ину.
Кроме того, Маск уже закрыл возможность чтения постов тем, кто не имеет аккаунта в Twitter, а также решил ограничить количество бесплатных сообщений.
В последнее время трафик пользователей в Twitter замедлился с момента запуска текстовой платформы Meta Threads. Маск также заявил о том, что денежный поток Twitter является отрицательным, поскольку доходы от рекламы упали на 50%.