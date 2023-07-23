Новый логотип может быть введен уже с понедельника.

Владелец Twitter Илон Маск объявил о смене логотипа социальной платформы. Соответствующую запись в Твиттер он опубликовал сегодня утром.

"Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно, со всеми птичками", - написал Маск.

Он отметил, что новый логотип может быть введен уже с понедельника.

Видео дня

"Если сегодня вечером будет опубликован достаточно качественный логотип X, завтра мы опубликуем его по всему миру", - написал Маск.

Маск также опубликовал проект нового логотипа. В частности, он добавил видео с мигающей буквой X на черном фоне.

Последние новшества Маска в Твиттер

Маск уже более полугода пытается реформировать купленную им социальную сеть Twitter.

В частности, ранее он уже изменял логотип Twitter - в апреле лого птички было временно заменено на иконку криптовалюты Dogecoin в виде собаки породы сиба-ину.

Кроме того, Маск уже закрыл возможность чтения постов тем, кто не имеет аккаунта в Twitter, а также решил ограничить количество бесплатных сообщений.

В последнее время трафик пользователей в Twitter замедлился с момента запуска текстовой платформы Meta Threads. Маск также заявил о том, что денежный поток Twitter является отрицательным, поскольку доходы от рекламы упали на 50%.

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