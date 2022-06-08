Одна из ключевых фишек – увеличение скорости загрузки содержимого в мессенджере.

Платная подписка на Telegram официально пока не анонсирована, но во всемирной паутине продолжают просачиваться новые подробности о тех функциях и плюшках, которые она предоставит.

УНИАН собрал в одну заметку все, что известно о Telegram Premium на данный момент, сколько она будет стоить и почему это необходимая мера для работы мессенджера.

Значит ли это, что телеграм перестанет быть бесплатным

Отвечая на насущный вопрос украинцев, которые мигрировали в телеграм, дабы отслеживать актуальную информацию с фронта – все текущие сервисы мессенджера останутся бесплатными., т. е. за общение и скроллинг ленты платить не придется.

Проще говоря, это один из способов, на которых мессенджер зарабатывает, но и не мешает пользователям.

Что дает телеграм премиум подписка

Удвоение всех лимитов мессенджера

Удвоение лимитов произойдет во всех смыслах – количестве чатов в папке (со 100 до 200), лимита подписок на каналы (с 500 до 1000), количестве доступных папок (с 10 до 20), количество избранных стикеров (с 5 до 10) и много другого.

Отдельно стоит отметить увеличение максимального размера загружаемых файлов с 2 до 4 ГБ. Что важно, для пользователей без подписки ничего не поменяется – они, как и раньше смогут загружать файлы объемом до 2 ГБ.

Увеличенная скорости загрузки

Возможно, одна из ключевых фишек. Платные подписчики смогут загружать нужные файлы в кеш приложения в разы быстрее, чем простые пользователи – им будет отдаваться приоритет при скачивании/

Возможность расшифровать голосовое сообщение в текст

Отмечается, что это будет происходить по щелчку одной кнопки. В теории, могут быть какие-то лимиты на длину трансформируемых сообщений (например, дольше 10 минут), но о них пока ничего не известно.

Отключение официальной рекламы в каналах

Речь идет о нативной рекламе в конце ленты публичных каналов, с которой простые пользователи, использующие мессенджер сугубо для общения, вряд ли знакомы. Однако активные пользователи наверняка натыкаются на нее – с платной подпиской уже не будут.

Уникальные реакции на сообщения

Платные подписчики смогут реагировать дополнительными анимированными реакциями на сообщения, которые не входят в набор по умолчанию (теперь он включает 16 смайликов).

Вдобавок ежемесячно для владельцев Telegram Premium будут появляться новые стикеры с уникальными эффектами на весь экран.

Анимированные аватары и бейдж около имени

У премиальных пользователей видео-аватары будут проигрывать не только при раскрытии профиля, но и в чатах. Также у них будет бейдж в виде звезды рядом с именем.

Автоматическое архивирование новых чатов

Ранее эта функция была доступна не всем пользователям, а только тем, чей аккаунт соответствовал определенным критериям.

Telegram Premium – цена и дата запуска

В Beta-версии мессенджера для Android уже появился Telegram Premium со всеми преимуществами, о которых мы писали выше. Очевидно, полноценный запуск для всех желающих состоится уже в самое ближайшее время.

Стоить Telegram Premium будет 4,99 доллара в месяц (примерно 150 грн).

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