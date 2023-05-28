Telegram Premium все ближе

Мессенджер Telegram изменил описание своего приложение, намекнув на скорое введение платного контента для своих пользователей.

На это обратил внимание разработчик Алессандро Палуцци.

В текущих версиях приложения пользователя встречает экран, где помимо прочего указано: "Telegram бесплатный навсегда. Без рекламы. Без абонентской платы". В измененном варианте фигурирует другая фраза: "Telegram предоставляет бесплатное безлимитное облачное хранилище для чатов и медиа".

Вероятно, это связано со скорым появлением платной премиум-подписки с рядом дополнительных особенностей. Среди них – специальный бейдж возле имени, полноэкранные стикеры и увеличенные лимиты. Их цена и точная дата выхода пока неизвестны.

Как уже сообщал УНИАН, ранее Telegram ввел новую функцию рекламных сообщений. При этом они не будут публиковаться в списке чатов, личных беседах или небольших группах. Реклама затронет только крупные каналы.

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