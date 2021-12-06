Бета-версия мессенджера – это единственный, хотя и не гарантированный способ спастись от проблем в работе основной версии.

Совсем недавно для Telegram вышло масштабное обновление, включающее кучу полезных новшеств, как на ОС Android, так и на iOS. Однако, вместе с этим у многих пользователей после обновы до последней актуальной версии приложение просто перестало грузиться.

Среди самых распространенных проблем – в момент запуска Телеграма экран смартфона на пару мгновений становится чёрным или белым, а потом нежданно-негаданно выбрасывает пользователей на рабочий стол.

Не все знают, но помимо основной ветки мессенджера Telegram, из которой все юзеры получают обновы через маркетплейсы приложений Google Play и App Store, пользователям доступна и Beta-версия. По сей день это единственный, хоть и не гарантированный способ спастись от вылетов и перебоев в работе основной версии мессенджера. И зачастую данная версия куда интереснее, чем обычная, и работает без нареканий.

Android

В случае с Андроидом всё легко, разберётся любой, кто хоть раз сталкивался с установкой офф. софта из клиентских ресурсов. Все сборки Beta-версии Telegram для устройств на Android хранятся на ресурсе App Center.

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Для установки бета-версии клиента на Android-смартфон, выполните следующие шаги:

Перейдите на страницу портала App Center, приуроченную бета-версии Telegram;

Установите последнюю актуальную версию (она, как правило, закреплена в самом начале списка);

Поздравляем, теперь вы бета-тестер!

Бета-версия Телеграма будет установлено отдельно от ее основной версии. Стоит отметить, что оно не заменит обычную версию мессенджера, как и не перенесет из неё ваших настроек – всё придётся делать вручную.

iOS

С системой Apple ситуация куда интереснее. Тестовые обновления Телеграма для "яблочной" продукции распространяются через систему Testflight, а для вступления в программу тестирования нужно успеть урвать слот. По пунктам:

Подпишитесь на телеграм-канал @tgslots и дождитесь, когда станут доступные новые слоты для присоединения к бета-программе.

Как только вам придется сообщение с подтверждением вступления, перейти по ссылке в сообщении канала на систему Testflight и согласитесь с участием в тестировании приложения.

Если вы все сделали правильно, на ваше устройство установится бета-версия Telegram, которая будет помечена жёлтой точкой.

Как уже сообщал УНИАН, ранее Telegram ввел новую функцию рекламных сообщений. При этом они не будут публиковаться в списке чатов, личных беседах или небольших группах. Реклама затронет только крупные каналы.

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Автор: Денис Пономаренко