Согласно этому рейтингу, самой мощной GPU является GeForce RTX 4090 от NVIDIA, которая обладает 24 ГБ памяти.

Создатели бенчмарка Master Lu, популярного в Китае, опубликовали свежий рейтинг самых мощных 3D-ускорителей на сегодня. Возглавляет его – и тут никаких сюрпризов – GeForce RTX 4090. Альтернатив ей на рынке просто нет.

А вот на втором месте неожиданно расположилась Radeon RX 7900 XTX, хотя она во многих тестах уступала GeForce RTX 4080, которая и замкнула топ-3.

Интересно, что в десятке самых мощных видеокарт нет GeForce RTX 4070 Ti – ее опережает не только Radeon RX 6950 XT (на шестой позиции), но и Radeon RX 6900 XT (на 10 позиции). Не зря AMD рекомендовала Radeon RX 6950 XT для тех, кто играет при разрешении 1440p.

Видео дня

Также Master Lu опубликовали свежие "процессорные" рейтинги. Если в топ-5 мобильных CPU у AMD две позиции (но с приличным отрывом от ближайшего Core i9-13980HX), то в рейтинге самых мощных процессоров для настольных ПК весь топ-5 оккупирован CPU AMD.

Ранее бенчмарк Master Lu также делился интересным рейтингом смартфонов с самыми плавными оболочками. Пальма первенства здесь досталась Meizu 20 Pro под управлением новейшей оболочки Flyme 10. Вторую и третью строчки рейтинга разделили камерофоны Oppo Find X6 и Find X6 Pro c оболочкой ColorOS 13.1.

Если вы хотите собрать недорогой игровой ПК, результаты последнего опроса Steam показывают, что самой популярной видеокартой среди геймеров является RTX 3060. Ей удалось свергнуть, казалось бы "вечного" лидера в лице GTX 1060.

Что касается процессоров, то в 2023 году доминируют шестиядерные модели от Intel с частотой 2,7-2,99 ГГц. Говоря об оперативной памяти, "золотой серединой" считается 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система как правило к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей.

Вас также могут заинтересовать новости: