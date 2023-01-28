Топовые видеокарты Radeon RX 7900 XT и 7900 XTX предлагают худшие показатели FPS на доллар США из всех.

Компания AMD в своем блоге опубликовала диаграммы производительности и цен для видеокарт RX 6000 и RX 7000. Из них следует, что видеокарты нового поколения, основанные на архитектуре RDNA 3, предлагают явно невыгодное предложение по сравнению с предыдущим поколением.

Графики AMD явно показывают, что из всех продаваемых в настоящее время графических процессоров модели RX 7000 предлагают худшие показатели FPS на доллар США из всех.

Например, флагманская RX 7900 XTX в тестируемых AMD играх при 1080p-гейминге (Apex Legends, Valorant, Call of Duty: Modern Warfare 2, The Callisto Protocol, GTA V и Overwatch 2) смогла выдать в среднем 372 кадров в секунду. В США за нее просят ровно $999. То есть на один доллар приходится 0,373 кадра.

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У RX 7900 XT ситуация получше: за свои $899 покупатели получают 0,393 кадра за доллар. Но выгоднее всего RX 6400: на доллар она выдает аж 0,849 кадра. Правда, там в среднем 110 fps, зато рекомендованная цена – $129.

В общем, смотрите сами:

Напомним, в середине декабря 2022 года AMD выпустила свои новые топовые видеокарты – Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX. Первая стоит $899 (33 000 грн), вторая – $999 (37 000 грн).

Для сравнения, главные конкуренты в лице NVIDIA RTX 4090 оценены в $1599, а RTX 4080 – от $1199. При этом в Европе из-за падения курса евро цена на 4090 стартует с 1949 евро.

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