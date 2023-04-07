Пальма первенства в этой дисциплине досталась Meizu 20 Pro под управлением новейшей оболочки Flyme 10.

В сети появился очень интересный рейтинг, в котором собраны смартфоны на Android с самыми плавными оболочками. Итоги рейтинга сообщает популярный китайский бенчмарк Master Lu.

Как отмечают авторы рейтинга, для оценки плавности работы бенчмарк тестирует копирование системных файлов, перемещение иконок на рабочем столе, загрузки веб-страницы и файлов, использование приложения, просмотр фото и видео, и т.д.

Пальма первенства в этой дисциплине досталась Meizu 20 Pro, которая работает под управлением новейшей оболочки Flyme 10. Интерфейс стал плавнее и удобнее, что и позволило устройству стать лидером рейтинга. Кроме того, оболочка стала меньше нагружать процессор смартфона, в связи с чем энергопотребление снизилось на 30% в сравнении с предыдущей версией Flyme.

Вторую и третью строчки рейтинга заняли камерофоны Oppo Find X6 и Find X6 Pro c оболочкой ColorOS 13.1. Оба аппарата получили LTPO AMOLED-экраны с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, которые также добавляют плавности ОС.

В первую пятерку также попали OnePlus Ace 2V и Meizu 20, от которых почти не отстает Redmi Note 12 Turbo.

Замыкают десятку смартфонов с лучшей плавностью работы – Huawei Mate X3, серия iQOO Z7 и Huawei P60, а также ZTE nubia Z50 Ultra.

Видео дня

Напомним, компания Meizu во время недавней презентации Meizu 20 преподносила одну из моделей как смартфон "с самыми тонкими рамками экрана". Как оказалось, это неправда. Пока рекорд за Xiaomi 13: верхняя и боковые у него на 1.61 мм, а нижняя – на 1.81 мм.

А меж тем в рейтинге самых производительных Android-смартфонов появился новый "король". Мартовский рейтинг бенчмарка AnTuTu возглавил OPPO Find X6 Pro, который помимо топовой производительности может похвастаться самым ярким экраном на рынке.

Что касается "народного" рейтинга смартфонов, то больше всего в 2023 году пользователи довольны realme 10 Pro+, который занял свое место в среднем ценовом сегменте. За ним следует Xiaomi 12S Ultra и Find X6 Prо.

Вас также могут заинтересовать новости: