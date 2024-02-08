Даже в непростые времена рынок склонился к выбору дорогих Айфонов – у Apple 7 девайса из 10, попавших в топ.

Исследовательская компания Canalys выпустила отчет о самых продаваемых смартфонах в мире в 2023 году. Весь топ-10 оккупировали устройства Apple и Samsung.

По подсчетам специалистов, больше всего в 2023 году пользователи покупали iPhone 14 Pro Max. Эта модель завершила год с поставками на уровне 34 млн единиц. В первую пятерку также вошли iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 13.

Интересно, что Samsung Galaxy A14 4G сумел занять шестое место с результатом в 19 млн единиц, тем самым демонстрируя непреходящую привлекательность доступных смартфонов. Восьмое и девятое досталось еще двум бюджетным моделям южнокорейской компании. Это подчеркивает важность доступных устройств на мировом рынке.

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В отчете также говорится, что в последние несколько лет мировой рынок смартфонов демонстрирует спад. Этот тренд во многом связан с расширением сегмента б/у смартфонов – так, вместо покупки нового среднебюджетного телефона многие пользователи отдают предпочтение подержанному флагману.

Новый айфон традиционно покажут в сентябре. По слухам, в отличие от iPhone 15, в новом поколении измениться должно почти все, от размеров экрана до появления искусственного интеллекта. Ранее iPhone 16 с новым блоком камер показали в разных цветах.

А в январе состоялась долгожданная презентация новой флагманской серии Samsung Galaxy S24, главными фишками которых стали ИИ-функции. Также компания значительно улучшила дисплеи, аккумулятор и память.

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