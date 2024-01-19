Южнокорейский девайс не только обошел Айфон, но и установил рекорд среди всех смартфонов-флагманов.

Редакторы портала Tom's Guide уже добрались до новенького Galaxy S24 Ultra и устроили тест автономности топового флагмана Samsung. Результат обрадовал – это один из самых выносливых от одной зарядки телефонов на рынке.

Samsung Galaxy S24 Ultra не только обошел iPhone 15 Pro Max, который является одним из лидеров автономности на начало 2024 года, но и установил рекорд среди смартфонов-флагманов (если не считать игровые телефоны).

Тестирование проводилось, используя собственный тест аккумулятора, который позволяет просматривать веб-страницы через 5G и при яркости экрана 150 нит. Вот что мы имеем:

Видео дня

Galaxy S24 Ultra с батареей на 5000 мАч проработал без подзарядки 16 часов и 45 минут. Это почти на 4 часа дольше, чем S23 Ultra.

iPhone 15 Pro Max, оснащенный 4422 мАч, продержался лишь 14 часов и 2 минуты, а iPhone 15 Pro (3274 мАч), так и вовсе, всего 10 часов и 53 минуты.

Топовый Pixel 8 Pro (5050 мАч) тоже сильно отстал, продержавшись всего 10 часов и 3 минуты.

Лучшей автономностью чем у S24 Ultra сегодня может похвастаться только Asus ROG Phone 8, у которого аккумулятор на 5500 мАч. Он выдержал 18 часов и 48 минут.

Также новый флагман Samsung обошел iPhone по скорости зарядки. Так, при использовании зарядного устройства USB-C мощностью 45 Вт S24 Ultra достиг 71% заряда за 30 минут по сравнению с 41% при использовании зарядного устройства Apple мощностью 20 Вт.

Ранее мы делились рейтингом смартфонов, которые заряжаются быстрее всех в 2024 году. Победителем "гонки" стал малоизвестный Realme, выпущенный почти два года назад.

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