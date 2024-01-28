Компания увеличила частоту регулировки ШИМ экрана в два раза, сделав его более безопасным для глаз.

Во время анонса линейки Galaxy S24 Samsung основное внимание уделила ИИ-фунциям, поэтому многие другие подробности остались за кадром. Это касается и экранов, которые заметно прокачали в новом поколении.

Портал Sammobile выяснил, что компания увеличила частоту регулировки ШИМ (частота мерцания экрана) экрана до 492 Гц. Это больше, чем у iPhone 15 Pro (480 Гц) и уж тем более больше, чем у прошлогодних Galaxy S23 (240 Гц).

Такое существенное улучшение позволит комфортно пользоваться устройством людям с чувствительными глазами, когда на экране появляются темные полосы через ШИМ. Чем больше частота ШИМ, тем меньше вероятность появления этих проблем.

Хоть в Galaxy S24 серьезно увеличили частоту регулировки ШИМ экрана, до китайских флагманов по этому показателю еще далеко. Во многим гаджетах эта цифра достигают отметки 1920 ГЦ, а самые выдающиеся значения у Honor Magic6 Pro с его 4320 ГЦ. По сути, это самый безопасный смартфон для глаз.

В целом, экраны всех трех телефонов линейки – Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra стали гораздо ярче и энергоэффективнее. Теперь дисплеи могут достигать пиковой яркости до 2600 нит. А еще модель Galaxy S24+ получила повышенное разрешения до QHD+, что увеличило плотность пикселей и резкость экрана.

Ранее также стало известно, что Samsung Galaxy S24 Ultra получил стекло с антибликовым покрытием, из-за которого его картинка при ярком освещении выглядит более интересной, чем у конкурентов. Плюс оно может защитить от царапин так же хорошо, как и от падений.

Также в ходе тестов выяснилось, что у Samsung Galaxy S24 Ultra куда лучше автономность, чем у iPhone 15 Pro Max. Южнокорейский флагман не только обошел Айфон, но и установил рекорд среди неигровых смартфонов.

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