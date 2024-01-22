Galaxy S24 Ultra не только получил более качественную батарею и дисплей, еще он может похвастаться заметно быстрей памятью.

На прошлой неделе Samsung представила флагманский смартфон Galaxy S24 Ultra. В ходе презентации основное внимание уделили ИИ, который, по мнению компании, "перевернет рынок". А пока обозреватели тестируют устройство и рассказывают об его неочевидных преимуществах, которые в жизни могут быть куда полезней, чем ИИ.

В ходе тестов выяснилось, что в Galaxy S24 Ultra используется более быстрый накопитель, чем в iPhone 15 Pro Max. В тесте на чтение и запись новый флагман Samsung показал преимущество 75% и 15% соответственно, сообщает WCCFtech.

Galaxy S24 Ultra: скорость чтения (2547 МБ/с), скорость записи (1442 МБ/с)

iPhone 15 Pro Max: скорость чтения (1450 МБ/с), скорость записи (1258 МБ/с)

Также Galaxy S24 Ultra демонстрирует меньшую задержку, чем самый топовый Айфон. Все потому, что устройства используют разный тип накопителя: если в S24 Ultra стоит память стандарта UFS, то во флагмане Apple используется NVMe. Это означает, что он может быстрее получать доступ к данным.

Видео дня

Ранее также стало известно, что Samsung Galaxy S24 Ultra получил стекло с антибликовым покрытием, из-за которого его картинка при ярком освещении выглядит более интересной, чем у конкурентов. Плюс оно может защитить от царапин так же хорошо, как и от падений.

Также в ходе тестов выяснилось, что у Samsung Galaxy S24 Ultra куда лучше автономность, чем у iPhone 15 Pro Max. Южнокорейский флагман не только обошел Айфон, но и установил рекорд среди неигровых смартфонов.

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