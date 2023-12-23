В отличие от iPhone 15, в новом поколении измениться должно почти все, от размеров экрана до появления искусственного интеллекта.

Еще до выхода iPhone 15 в сети начала появляться информация об iPhone 16. В отличие от текущего поколения, в следующих айфонах измениться должно почти все, от дизайна до присутствия искусственного интеллекта.

Мы постарались собрать все, что уже известно о младших и старших моделях iPhone 16 и почему лучше дождаться их, вместо покупки iPhone 15.

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В первую очередь, дизайн. Экспериментировать Apple вряд ли будет, то есть мы получим те же плоские рамки и стеклянный задник, 2 и три камеры в зависимости от модели. Dynamic Island тоже никуда не денется, правда были слухи, что компания тестирует версию iPhone 16 Pro, в которой вместо "островка" используется круглый вырез в экране под селфи-камеру. Но вряд ли это случится в ближайшие несколько лет.

А вот размеры экранов iPhone 16 Pro и 16 Pro Max увеличат – впервые за много лет. Размер составит 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Таким образом, мы получим практически мини-планшет.

По свежим слухам, все четыре модели iPhone 16 будут оснащены процессором A18. Как известно, в последних поколениях новейшие чипсеты от Apple были эксклюзивными для Pro-версий iPhone. Теперь же, судя по всему, компания пересмотрела стратегию.

В 2023 году в Pro-моделях появилась новая кнопка "Действие" на корпусе, и многие отметили, как неудобно с ее помощью снимать на камеру. В 2024 году появится еще одна кнопка – причем у всех смартфонов. Новый элемент будет отвечать за запуск камеры и съемку видеороликов.

Говоря о камерах, крупного обновления для iPhone 16 и 16 Plus не ожидается – базовые модели только в этом году получили новый сенсор на 48 Мп. Зато прокачают камеру "прошек" – вместе с широкоугольным 48-мегапиксельным объективом они получат широкоугольный сенсор с таким же разрешением. А в iPhone 16 Pro установят объектив с 5x оптическим увеличением, который является эксклюзивом iPhone 15 Pro Max.

Apple после проблем с iPhone 15 Pro переделает систему охлаждения в iPhone 16. В новых айфонах компания перейдет на графен, благодаря которому они не будут перегреваться даже при пиковых нагрузках. Также это повлияет на увеличение емкости и срока службы батарей.

Наконец, iOS 18 принесет самое большое за последние годы обновление, при этом большая часть новых "фишек" будет эксклюзивом для моделей iPhone 16. Уже известно, что главной особенностью ОС окажется встроенная поддержка искусственного интеллекта: в iOS будет встроен чат-бот наподобие ChatGPT, а Siri заметно "прокачают".

Но за эти апгрейды уже придется платить пользователям. Как известно, Apple в этом году не повышала розничные цены ни на одну из своих моделей iPhone, поэтому в 2024 компании придется пересмотреть прайс-лист, из-за чего новые айфоны подорожают.

А меж тем Apple готовится к весенней презентации 2024 года. Там должны показать новые ноутбуки и планшеты. Последние получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет.

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