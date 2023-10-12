Первые четыре места занимают iPhone, а весь топ-10 оккупировало всего два бренда.

Исследовательская компания Counterpoint Research выпустила отчет о самых продаваемых смартфонах в мире по состоянию на второй квартал 2023 год. Весь топ-10 оккупировали устройства Apple и Samsung.

Яблочные смартфоны заняли четыре первые позиции с моделями iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro и iPhone 13. Samsung, в свою очередь, имеет в активе места с пятого по десятое со смартфонами Galaxy A14, A54, A14 5G, S23 Ultra, A04e и A34.

В Counterpoint подчеркнули, что рыночная доля премиальных смартфонов Apple значительно увеличилась в Азии и Европе, а семейство Galaxy A от Samsung особенно хорошо зарекомендовало себя в Азии и Латинской Америке.

Видео дня

В отчете также говорится, что в последние года мировой рынок смартфонов демонстрирует спад. Этот тренд во многом связан с расширением сегмента б/у смартфонов – к примеру, вместо покупки нового среднебюджетного аппарата многие пользователи отдают предпочтение подержанному флагману.

Исследование показывает, что iPhone 15 является чуть ли не самым дешевым айфоном в истории – правда это с учетом инфляции. Более выгодной покупкой был только самый первый iPhone 2007 года.

Напомним, базовые модели iPhone 15 удостоились ряда фишек iPhone 14 и 14 Pro Max. При этом цены по сравнению с прошлым годом не увеличились, что делает Айфон 2023 года логичным апгрейдом.

Samsung же ранее в этом месяце представила "народный" смартфон Galaxy S23 FE, который фанаты ждали пару лет. Как и ожидалось, устройство получило дизайн и начинку от топовых моделей Galaxy, однако стоит при этом заметно дешевле.

Вас также могут заинтересовать новости: