Ровно через неделю, 7 сентября, компания Apple проведет первую осеннюю презентацию своих новых продуктов. Гвоздем программы станет свежая линейка iPhone 14, которая впервые за 5 лет кардинально обновит свой дизайн.
Рассказываем обо всех потенциальных новинках купертиновцев в этом материале.
Какие айфоны покажут
Как и годом ранее, нас ждет четыре новых айфона:
- базовый iPhone 14 – диагональ 6,1 дюйма;
- iPhone 14 Pro – диагональ 6,1 дюйма;
- iPhone 14 Max (заменит iPhone 13 mini) – диагональ 6,7 дюйма;
- iPhone 14 Pro Max – диагональ 6,7 дюйма.
Уже известно, что на смену вырезу Face ID придет более изящное решение, напоминающее врезанные в экран камеры в Android-смартфонах, а "челку" заменят на вырез в форме "пилюли". Как это выглядит, можно посмотреть в нашей новости по ссылке.
Ожидается, что редизайн затронет только старшие модели 14-й серии, а вот внешний вид базовых iPhone 14 не потерпит принципиальных изменений.
Чем еще Pro-модели iPhone 14 будут отличаться от обычных:
- новой системой-на-чипе Apple A16; младшим версиям придется довольствоваться A15;
- функцией Always-On Display, которая повсеместно встречается в Android-смартфонах;
- Pro-модели оснастят матрицами LTPO OLED, которые "учат" экраны менять частоту обновления от 10 до 120 Гц в зависимости от отображаемого контента. Базовые iPhone 14 останутся с экранами 60 Гц;
- обновленным датчиком камеры на 48 Мп, что позволит снимать видео в 8К;
- максимальным объемом встроенной памяти до 2 ТБ.
Все эти изменения отразятся на ценнике: хочешь более продвинутую версию – плати больше. Стартовый ценник на Pro-модели линейки iPhone 14 впервые за 5 лет вырастет на $100. Таким образом, начальная версия iPhone 14 Pro с внутренней памятью на 128 ГБ обойдется в $1099, а iPhone 14 Pro Max будет стоить от $1199.
Ещё в новых телефонах может наконец-то появиться порт USB-C. Ранее УНИАН сообщал, что ЕС с 2024 года одобрили единый стандарт зарядки для всех гаджетов, и Apple не может игнорировать новые правила. Поэтому, компании рано или поздно придется отказаться от фирменного Lightning. Вопрос только в том, когда она это сделает.
Также некоторые инсайдеры утверждают, что Apple в новых айфонах реализует поддержку спутниковой связи. Таким образом пользователи смогут отправлять SMS-сообщения из труднодоступных мест, но это тоже не факт.
Apple Watch Series 8
На сентябрьской презентации Apple покажет обновленную линейку смарт-часов Apple Watch, которая предстанет в совершенно новом дизайне. Это будет первое крупное обновление часов с 2018 года.
Сама линейка будет включать 3 модели – "бюджетную", стандартную и защищенный вариант для любителей экстремальных видов спорта. По информации Bloomberg, последняя станет одним из самых интересных продуктов Apple в этом году.
Также с очень большой долей вероятности в новых Apple Watch появится Touch ID, который будет встроен в боковую кнопку. Слухи о такой функции ходят уже давно.
AirPods Pro 2-го поколения
Скорее всего, стоит ждать анонса AirPods Pro 2 на базе нового чипа, который получит поддержку Bluetooth 5.2. Звук станет лучше, качество соединения – стабильнее.
По дизайну самих наушников ничего сверхъестественного ждать не стоит, а вот зарядный кейс может получить некоторые нововведения, на что указывали рендеры, просочившиеся в сеть. Например, внизу разместится два динамика для работы приложения "Локатор". Потеряли наушники, нажали кнопочку на смартфоне, из динамика пошёл звук – так гаджет проще найти.
Также ходят слухи о появлении фитнес-функций для отслеживания здоровья пользователя,
Новые OC
На презентации сообщат дату выхода iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 Ventura, watchOS 9 и tvOS 16.
В iOS 16 должны добавить ряд улучшенных функций, в том числе экран блокировки с новыми виджетами и "живые" оповещения. Если вам не терпится опробовать нововведения, вы можете взять на себя ношу бета-тестера и опробовать улучшения прямо сейчас.
Что еще могут показать
Скорее всего, на этом сентябрьская презентация Apple и ограничиться. Остальные новинки – планшеты, "маки" и "макбуки" – уже дело октябрьского ивента.
Также на одном из ивентом (вряд ли сентябрьском) покажут многострадальную гарнитуру AR+VR от Apple. Она сможет работать как с дополненной, так и виртуальной реальностями, а также обзаведется 16 ГБ оперативной памяти.
Ранее сообщалось, что для создания контента Apple привлекла голливудских режиссеров, в том числе Джона Фабро.
Презентация Apple 2022 - где и когда смотреть
Мероприятие пройдет 7 сентября в 20:00 по киевскому времени.
Впервые с начала пандемии в 2020-м презентация пройдет в "живом" формате, которую купертиновцы проведут перед реальными зрителями прямо в Театре Стива Джобса. А мы с вами увидим live-трансляцию вместо предзаписанного заранее ролика со спецэффектами.
Традиционно, посмотреть презентацию можно будет на веб-сайт Apple, на Youtube-канале компании или в приложение Apple TV.