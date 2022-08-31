Гвоздем программы станет свежая линейка iPhone 14, которая впервые за 5 лет кардинально обновит свой дизайн.

Ровно через неделю, 7 сентября, компания Apple проведет первую осеннюю презентацию своих новых продуктов. Гвоздем программы станет свежая линейка iPhone 14, которая впервые за 5 лет кардинально обновит свой дизайн.

Рассказываем обо всех потенциальных новинках купертиновцев в этом материале.

Какие айфоны покажут

Как и годом ранее, нас ждет четыре новых айфона:

базовый iPhone 14 – диагональ 6,1 дюйма;

iPhone 14 Pro – диагональ 6,1 дюйма;

iPhone 14 Max (заменит iPhone 13 mini) – диагональ 6,7 дюйма;

iPhone 14 Pro Max – диагональ 6,7 дюйма.

Уже известно, что на смену вырезу Face ID придет более изящное решение, напоминающее врезанные в экран камеры в Android-смартфонах, а "челку" заменят на вырез в форме "пилюли". Как это выглядит, можно посмотреть в нашей новости по ссылке.

Ожидается, что редизайн затронет только старшие модели 14-й серии, а вот внешний вид базовых iPhone 14 не потерпит принципиальных изменений.

Чем еще Pro-модели iPhone 14 будут о тличаться от обычных:

новой системой-на-чипе Apple A16; младшим версиям придется довольствоваться A15;

функцией Always-On Display, которая повсеместно встречается в Android-смартфонах;

Pro-модели оснастят матрицами LTPO OLED, которые "учат" экраны менять частоту обновления от 10 до 120 Гц в зависимости от отображаемого контента. Базовые iPhone 14 останутся с экранами 60 Гц;

обновленным датчиком камеры на 48 Мп, что позволит снимать видео в 8К;

максимальным объемом встроенной памяти до 2 ТБ.

Все эти изменения отразятся на ценнике: хочешь более продвинутую версию – плати больше. Стартовый ценник на Pro-модели линейки iPhone 14 впервые за 5 лет вырастет на $100. Таким образом, начальная версия iPhone 14 Pro с внутренней памятью на 128 ГБ обойдется в $1099, а iPhone 14 Pro Max будет стоить от $1199.

Ещё в новых телефонах может наконец-то появиться порт USB-C. Ранее УНИАН сообщал, что ЕС с 2024 года одобрили единый стандарт зарядки для всех гаджетов, и Apple не может игнорировать новые правила. Поэтому, компании рано или поздно придется отказаться от фирменного Lightning. Вопрос только в том, когда она это сделает.

Также некоторые инсайдеры утверждают, что Apple в новых айфонах реализует поддержку спутниковой связи. Таким образом пользователи смогут отправлять SMS-сообщения из труднодоступных мест, но это тоже не факт.

Apple Watch Series 8

На сентябрьской презентации Apple покажет обновленную линейку смарт-часов Apple Watch, которая предстанет в совершенно новом дизайне. Это будет первое крупное обновление часов с 2018 года.

Сама линейка будет включать 3 модели – "бюджетную", стандартную и защищенный вариант для любителей экстремальных видов спорта. По информации Bloomberg, последняя станет одним из самых интересных продуктов Apple в этом году.

Также с очень большой долей вероятности в новых Apple Watch появится Touch ID, который будет встроен в боковую кнопку. Слухи о такой функции ходят уже давно.

AirPods Pro 2-го поколения

Скорее всего, стоит ждать анонса AirPods Pro 2 на базе нового чипа, который получит поддержку Bluetooth 5.2. Звук станет лучше, качество соединения – стабильнее.

По дизайну самих наушников ничего сверхъестественного ждать не стоит, а вот зарядный кейс может получить некоторые нововведения, на что указывали рендеры, просочившиеся в сеть. Например, внизу разместится два динамика для работы приложения "Локатор". Потеряли наушники, нажали кнопочку на смартфоне, из динамика пошёл звук – так гаджет проще найти.

Также ходят слухи о появлении фитнес-функций для отслеживания здоровья пользователя,

Новые OC

На презентации сообщат дату выхода iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 Ventura, watchOS 9 и tvOS 16.

В iOS 16 должны добавить ряд улучшенных функций, в том числе экран блокировки с новыми виджетами и "живые" оповещения. Если вам не терпится опробовать нововведения, вы можете взять на себя ношу бета-тестера и опробовать улучшения прямо сейчас.

Что еще могут показать

Скорее всего, на этом сентябрьская презентация Apple и ограничиться. Остальные новинки – планшеты, "маки" и "макбуки" – уже дело октябрьского ивента.

Также на одном из ивентом (вряд ли сентябрьском) покажут многострадальную гарнитуру AR+VR от Apple. Она сможет работать как с дополненной, так и виртуальной реальностями, а также обзаведется 16 ГБ оперативной памяти.

Ранее сообщалось, что для создания контента Apple привлекла голливудских режиссеров, в том числе Джона Фабро.

Презентация Apple 2022 - где и когда смотреть

Мероприятие пройдет 7 сентября в 20:00 по киевскому времени.

Впервые с начала пандемии в 2020-м презентация пройдет в "живом" формате, которую купертиновцы проведут перед реальными зрителями прямо в Театре Стива Джобса. А мы с вами увидим live-трансляцию вместо предзаписанного заранее ролика со спецэффектами.

Традиционно, посмотреть презентацию можно будет на веб-сайт Apple, на Youtube-канале компании или в приложение Apple TV.