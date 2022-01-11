Датчик Face ID будет спрятан под экраном, а вырез для камеры будет прямоугольным.

Впервые с 2017 года Apple кардинально обновит дизайн Айфонов. Главное нововведение – челка уйдет в прошлое, а смартфон получит овальный вырез в форме пилюли.

Как он будет выглядеть вживую, показал разработчик Джефф Гроссман в Twitter.

Еще из интересных особенностей внешнего вида новых смартфонов купертиновцев можно отметить не выпирающий из корпуса блок основной камеры и более тонкий дизайн.

Это не первая информация об отказе в iPhone 14 Pro от фирменного выреза-челки. Ранее об этом заявляли журналист Марк Гурман из Bloomberg и инсайдер Dylandkt. Последний также отмечал, что базовые модели 14-го модельного ряда выйдут в текущем дизайне без изменений.

Читайте такжеПользователей iPhone 13 обделили важной функцией, которая есть на других айфонахПрезентация новых Айфонов состоится в сентябре. Apple покажет четыре модели: 6.7-дюймовые iPhone 14 Max и 14 Pro Max, а также 6.1-дюймовые iPhone 14 и 14 Pro. Частота обновления экранов у всех составит 120 Гц. На этот раз без модели mini, которая не снискала большой популярности у пользователей.

А уже в марте или апреле состоится премьера нового бюджетного смартфона от Apple Внешне он будет точной копией вышедшего в 2020 году iPhone SE, т.е. напоминать "восьмерку". Единственным важным отличием новинки от текущей модели станет использование нового чипсета с поддержкой 5G.

Вас также могут заинтересовать новости: