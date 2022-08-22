Отмечается, что это будет самый ранний анонс айфонов с 2016 года.

Компания Apple планирует анонсировать iPhone 14 на мероприятии 7 сентября, в среду. Это будет самый ранний анонс айфонов с 2016 года.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Впервые с начала пандемии в 2020-м презентация новеньких смартфонов пройдет в "живом" формате, которую купертиновцы проведут перед реальными зрителями прямо в Театре Стива Джобса. А мы с вами увидим live-трансляцию вместо предзаписанного заранее ролика со спецэффектами.

Ранее инсайдеры считали, что сентябрьские новинки покажут 14 числа, но в 2022 году мероприятие состоится на неделю раньше. И это достаточно необычный день – среда – для презентации новых продуктов, По мнению экспертов, Apple спешит поскорее выпустить новые айфоны, дабы обеспечить дополнительный рост продаж в текущем квартале.

Еще одной причинной раннего анонса называют желание увеличить временной отрезок перед вторым мероприятием, запланированным на октябрь. В годы, предшествовавшие пандемии, Apple обычно выпускала новые iPhone и Apple Watch в сентябре, а в октябре – новые iPad и Mac. В этом году ожидается возвращение к привычному формату.

По предварительным данным, Apple готовит к анонсу сразу четыре новых айфона: базовый iPhone 14, Pro, Max (заменит iPhone 13 mini) и Pro Max. Они будут представлены в восьми цветах:

Красный;

Белый;

Черный;

Бирюзовый;

Темно-фиолетовый;

Серый;

Золотой;

Светло-фиолетовый.

Отмечается, что линейка iPhone 14 Pro получит обновление камеры и более быстрый чип. Также устройства Pro-линейки обзаведутся долгожданной функцией Always On Display, которая повсеместно встречается в Android-смартфонах.

В связи с многочисленными изменениями стартовый ценник на новенькие айфоны ощутимо вырастет впервые за последние 5 лет. Pro-модели линейки iPhone 14 вырастут на $100 – то есть $1099 за iPhone 14 Pro и $1199 за iPhone 14 Pro Max. Цена за базовый iPhone 14 будет стартовать с отметки $799, как и iPhone 13.

Работать все это будет на обновленной ОС iOS 16. Она предложит ряд улучшенных функций, в том числе экран блокировки с новыми виджетами и "живые" оповещения. Если вам не терпится опробовать нововведения, вы уже можете взять на себя ношу бета-тестера.

А уже в октябре стоит ожидать обновленный iPad Pro с процессором M2 и iPad начального уровня с чипом A14 и портом USB-C. Что касается компьютеров, Apple готовит версии Mac mini, Mac Pro и MacBook Pro на базе M2.

Также яблочная корпорация на одном из двух осенних мероприятий покажет новые AirPods Pro, обновленную приставку Apple ТВ, новую версия "умной" колонки HomePod с и много чего еще.

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