Как установить бета-версию iOS 16 на iPhone / Фото Apple

На днях Apple анонсировала обновленную "операционку" iOS 16, которая станет доступна для владельцев iPhone уже этой осенью. Она предложит ряд улучшенных функций, в том числе экран блокировки с новыми виджетами и "живые" оповещения.

Но если вам не терпится опробовать нововведения, вы можете взять на себя ношу бета-тестера. Единственный момент – перед установкой не забудьте сделать резервную копию смартфона. 

Как установить бету iOS 16

  1. Загрузите профиль разработчика по ссылке через браузер айфона;
  2. Подтвердите установку, после чего начнется загрузка профиля;
  3. Перейдите в "Настройки", там под данными учетной записи должен появиться пункт "Профиль загружен". Нажмите на него и начнется установка;
  4. После перезагрузки айфона в разделе настроек "Обновление ПО" вы увидите предложение загрузить iOS 16;
  5. Загружайте, снова перезапускайте устройство, пользуйтесь.

В случае с iPad и iPadOS 16 порядок действий аналогичный.

Скриншот

Кто сможет обновиться

Поскольку Apple снова решила не лишать ни одну из своих яблочных моделей поддержки, с совместимостью все просто. Если ваш девайс работает на iOS / iPadOS 15, значит, на него можно установить и новую систему.

iPhone

  • iPhone SE второго и третьего поколения,
  • iPhone 8 и 8 Plus,
  • iPhone X,
  • iPhone XR,
  • iPhone XS и XS Max,
  • iPhone 11,
  • iPhone 11 Pro и Pro Max,
  • iPhone 12 и 12 mini,
  • iPhone 12 Pro и 12 Pro Max,
  • iPhone 13 и 13 mini,
  • iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

iPad

  • iPad Pro 9.7,
  • iPad Pro 10.5,
  • iPad Pro 11 первого поколения и новее,
  • iPad Pro 12.9 первого поколения и новее,
  • iPad пятого поколения и новее,
  • iPad Air третьего поколения и новее,
  • iPad mini пятого поколения и новее.

Ранее в Сети показали все смартфоны линейки iPhone 14 на фото и видео. На снимке представлены четыре будущие модели и можно заметить, что среди них нет "мини"-версии: ее заменит более крупный iPhone 14 Max. 

Также сообщалось, что Apple в тандеме с голливудскими режиссерами работает над своей гарнитуры смешанной реальности. Ее запуск ожидается когда-то в 2023 году.

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