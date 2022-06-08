Для этого совсем не обязательно быть девелопером.

На днях Apple анонсировала обновленную "операционку" iOS 16, которая станет доступна для владельцев iPhone уже этой осенью. Она предложит ряд улучшенных функций, в том числе экран блокировки с новыми виджетами и "живые" оповещения.

Но если вам не терпится опробовать нововведения, вы можете взять на себя ношу бета-тестера. Единственный момент – перед установкой не забудьте сделать резервную копию смартфона.

Как установить бету iOS 16

Загрузите профиль разработчика по ссылке через браузер айфона; Подтвердите установку, после чего начнется загрузка профиля; Перейдите в "Настройки", там под данными учетной записи должен появиться пункт "Профиль загружен". Нажмите на него и начнется установка; После перезагрузки айфона в разделе настроек "Обновление ПО" вы увидите предложение загрузить iOS 16; Загружайте, снова перезапускайте устройство, пользуйтесь.

В случае с iPad и iPadOS 16 порядок действий аналогичный.

Кто сможет обновиться

Поскольку Apple снова решила не лишать ни одну из своих яблочных моделей поддержки, с совместимостью все просто. Если ваш девайс работает на iOS / iPadOS 15, значит, на него можно установить и новую систему.

iPhone

iPhone SE второго и третьего поколения,

iPhone 8 и 8 Plus,

iPhone X,

iPhone XR,

iPhone XS и XS Max,

iPhone 11,

iPhone 11 Pro и Pro Max,

iPhone 12 и 12 mini,

iPhone 12 Pro и 12 Pro Max,

iPhone 13 и 13 mini,

iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

iPad

iPad Pro 9.7,

iPad Pro 10.5,

iPad Pro 11 первого поколения и новее,

iPad Pro 12.9 первого поколения и новее,

iPad пятого поколения и новее,

iPad Air третьего поколения и новее,

iPad mini пятого поколения и новее.

Ранее в Сети показали все смартфоны линейки iPhone 14 на фото и видео. На снимке представлены четыре будущие модели и можно заметить, что среди них нет "мини"-версии: ее заменит более крупный iPhone 14 Max.

Также сообщалось, что Apple в тандеме с голливудскими режиссерами работает над своей гарнитуры смешанной реальности. Ее запуск ожидается когда-то в 2023 году.

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