По информации Bloomberg, Pro-модель Apple Watch станет одним из самых интересных продуктов в этом году.

На осенней презентации Apple покажет новую модель смарт-часов Apple Watch, которая предстанет в совершенно новом дизайне. Это будет первое крупное обновление часов с 2018 года.

По информации Марка Гурмана из Bloomberg, речь идет о топовой модели Apple Watch Series 8 Pro.

Так, на замену классическому прямоугольному дисплею придет другой, при этом сам экран часов увеличится на 7 %, а корпус будет выполнен из титана. Инсайдер описал дизайн новой модели как "эволюцию нынешней прямоугольной формы".

Корпорация из Купертино на презентации анонсирует следующие модели: новые Apple Watch SE, Apple Watch Series 8 и топовые Apple Watch Pro. Также в этом году в смарт-часах ожидается появление датчиков измерения температуры тела и кровяного давления.

Начиная с осени 2022 года у Apple ожидается один из наиболее амбициозных периодов выпуска новинок. Помимо очевидных айфонов, компания готовит массовые обновления практически всех своих устройств.

Ранее сообщалось, что Apple в тандеме с голливудскими режиссерами готовит гарнитуру смешанной реальности. Ее анонс ожидается до конца года.

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