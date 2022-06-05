Релиз гарнитуры ожидается в следующем году.

Издание The New York Times опубликовало материал, которое рассказывает о процессе разработки гарнитуры дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR) за авторством Apple. Слухи о проекте ходят уже несколько лет.

Для создания контента купертиновцы привлекли голливудских режиссеров, в том числе Джона Фабро, выступившим исполнительным продюсером мини-сериала "Доисторическая планета" на Apple TV+, который предлагает зрителям окунуться в мир динозавров.

Сообщается, что Apple предложила режиссеру "оживить динозавров с помощью гарнитуры". Само устройство описывается как "пара лыжных очков", оно будет способно предложить как погружение в виртуальную реальность, так и виртуальные наложения, выглядящие как часть реального мира.

Apple официально еще подтвердила существование гарнитуры, но ее запуск ожидается когда-то в 2023 году. Причем изначально выход был намечен до конца этого года, однако проблемы с питанием вынудили разработчиков отложить релиз на следующий.

Также СМИ писали, что разработка устройства не обошлась без некоторой турбулентности – в частности, несколько сотрудников якобы покинули компанию из-за "последствий, которые гарнитура может оказать на то, как люди будут взаимодействовать друг с другом".

Как УНИАН уже писал, накануне известный инсайдер показал все смартфоны линейки iPhone 14 на фото и видео. Утечки об использовании в них USB-C становятся все более правдивыми.

Релиз iPhone 14 по-прежнему намечен на сентябрь 2022. Ранее была информация, что из-за новой волны "коронавирусной истерии" в Китае Apple не успеют вовремя наладить производство 14-й серии.

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