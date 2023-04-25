Уже в этом году он заменит обычную версию Opera для ПК.

Команда Opera представила предварительную версию браузера One – уже в этом году он заменит текущий веб-обозреватель для ПК. Его "фишками" стали автоматическая группировка вкладок и встроенные генеративные ИИ, включая ChatGPT.

Функция Tab Islands ("Острова вкладок") собирает все вкладки по папкам, помогая не запутаться в них и сэкономить место на мониторе. Например, если вы ищете, куда поехать в отпуск, то все сайты и запросы объединятся в "островок", говориться на сайте Opera.

Также в обновленном браузере имеется боковая панель, в которую интегрированы различные сервисы для быстрого доступа: есть раздел с мессенджерами WhatsApp, Telegram и другими, музыкальный со Spotify, Apple Music, YouTube Music и Deezer, а также блок с генеративными ИИ: ChatGPT, AI Prompts и ChatSonic.

А еще в Opera One применяется новый механизм рендеринга сложных веб-страниц и анимаций, использующий ресурсы видеокарты. Благодаря этому, скорость работы и плавность браузера значительно увеличились.

Пока что для загрузки доступна только бета-версия для разработчиков (скачать можно тут). Полноценный релиз состоится позже в этом году.

Напомним, ранее Microsoft Edge научили улучшать качество старых видео с помощью искусственного интеллекта – теперь смешные видео из нулевых можно "освежить" до 4K-разрешения. Но есть нюанс: это работает только на компьютерах с топовыми видеокартами от NVIDIA и AMD.

Также в браузере Microsoft теперь каждый желающий может создать картинку с помощью нейросети. Чтобы воспользоваться функцией, достаточно просто нажать на значок Image Creator в боковой панели Edge и написать словами то, что вы хотите создать.

Ранее УНИАН отобрал пятерку полезных дополнений для Chrome и других популярных браузеров, которые точно пригодятся в 2023 году.

Вас также могут заинтересовать новости: