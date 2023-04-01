Общая картина не изменилась – среди браузеров выделяется один лидер, а остальные существенно отстают от него.

Аналитическое агентство StatCounter выяснило, каким браузером пользуется больше всего людей на разных платформах. Согласно их отчету, Google Chrome остается на первом месте, а Safari, Edge, Firefox продолжают бороться за второе место.

На диаграмме видно, насколько сильно браузер Google опережает любой другой браузер на всех платформах вместе взятых. По состоянию на март 2023 года, Chrome занимает 64,8% рынка.

Вторым по популярности браузером является Safari от Apple с гораздо более скромными 19,5%. Замыкает тройку лидеров Microsoft Edge с долей рынка 4,6%. Четвертое и пятое место занимают Firefox с 2,93% и мобильный браузер Samsung Internet с долей 2.57%.

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Если посмотреть данные по браузерам для ПК, то видно, что у Chrome доля 65,8%, на втором месте Edge (11,24%), на третьем – Safari (10,91%).

На смартфонах лидирует также Chrome (64,67%), а за ним следуют Safari (25,07%) и Samsung Internet (4,49%).

На планшетах люди чаще всего используют Chrome (49,31%), Safari (35,22%) и браузер Android (13,28%).

Что касается Украины, то здесь картина несколько иная. На первом месте, конечно, находится Google Chrome, но с заметно меньшей долей (58,81%), а второе место занимает Opera, который в общемировом рейтинге не попал даже в топ-5.

Среди украинских юзеров на ПК, смартфонах и планшетах тоже лидирует Chrome.

Ранее УНИАН рассказывал о самых популярных смартфонах в Украине в 2023 году. Украинцы в большинстве своем выбирают устройства на базе Аndroid (81%), но число пользователей iPhone тоже растет (19% – рост за год на 2 процента).

Что касается конкретных моделей, то десятка состоит исключительно из Redmi и Айфонов. Самым популярным смартфоном в Украине является Redmi 9A, на втором месте – iPhone 11.

В последнее время все больше "яблочных" пользователей присматриваются к девайсам на базе Android. По такому поводу УНИАН собрал самые интересные варианты для разных пользователей и различных бюджетов.

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