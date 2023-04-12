Тем, кому удастся обнаружить уязвимости в работе и недостатки ChatGPT, заплатят от 200 до 20 000 долларов.

Американская компания OpenAI, стоящая за созданием вирусного ChatGPT, начнет платить пользователям от 200 до 20 000 долларов за найденные баги и ошибки в своем чат-боте.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что компания запустила программу вознаграждений (bug bounty), с помощью которой люди могут сообщать о слабостях, ошибках или проблемах безопасности, которые они обнаружили в ходе пользования ее продуктами ИИ.

Подчеркивается, что такие программы достаточно распространены в индустрии технологий. OpenAI заявила, что разворачивает ее в партнерстве со специальной платформой Bugcrowd, где и будет размещаться механизм сообщения о багах.

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Компания будет выплачивать денежное вознаграждение в зависимости от размера обнаруженных ошибок, начиная от 200 долларов за то, что она называет "проявлением низкой серьезности", до 20 000 долларов за "исключительные открытия".

В компании заявили, что одной из причин реализации программы, является осознание того, что "прозрачность и сотрудничество являются ключевыми для поиска уязвимостей в ее технологии".

Сообщить о баге можно по ссылке. Отмечается, что обработку заявок о нахождении ошибок будет проводить специальный алгоритм.

Весь мир обсуждает чат-бот ChatGPT

Этот "умный" чат-бот с момента запуска в начале 2023 года вызвал настоящий ажиотаж в мире хай-тек. Он способен легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а по скорости роста обогнал даже TikTok.

За недолгое время своего существования ChatGPT уже успел вызвать немало споров в сети. Так, некоторые компании уже заменяют сотрудников ИИ-помощником, а популярное онлайн-издание Clarkesworld, публикующее любительские рассказы в жанре Sci Fi, прекратил прием новых материалов от авторов через ChatGPT.

В то же время Илон Маск, Стив Возняк и ведущие эксперты в области ИИ призвали как минимум на полгода приостановить обучение нейросетям, превосходящим GPT-4. Упоминается, что подобные ИИ-системы должны разрабатываться только после того, как появится уверенность в том, что они будут иметь положительные последствия, а связанные с ними риски будут управляемы.

Напомним, в середине марта чат-бот ChatGPT обновили до языковой модели GPT-4. Теперь нейросеть способна понимать не только текст, но и распознавать изображения – и может объяснить даже значение мемов. Ожидается, что выходящая в конце 2023 года GPT-5 достигнет ранее невиданного уровня ИИ.

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