А это, напомним, самая дешевая модель в линейке новых айфонов– цены на нее стартуют от $799.

Похоже, что базовый iPhone 14 оказался никому не нужен. Согласно последним сообщениям, из-за маленького спроса Apple реорганизует сразу пять производственных линий на заводе Foxconn – крупнейшего сборщика айфонов.

Цеха переоборудуют для выпуска более востребованных iPhone 14 Pro и Pro Max. Аналитики прогнозируют, что на них будет приходиться около 65% продаж, сообщает MacRumors.

Слабый интерес к базовым iPhone 14 неудивителен. Они, по сути, представляют собой слегка улучшенные iPhone 13: у смартфонов все та же "челка", дисплей с частотой 60 Гц и даже прошлогодний процессор A15 Bionic. Если искать отличия, то можно разве что выделить режим определения ДТП и спутниковую связь для экстренных ситуаций, но и она работает только в США и Канаде.

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Впрочем, у них все же есть одна уникальная "фишка". Младшие модели линейки снабдили съемной задней панелью – это заметно упрощает их ремонт. Как отмечают специалисты в своих обзорах, это "самый ремонтопригодный айфон" со времен iPhone 7, выпущенного в 2016 году.

В то же время топовые iPhone 14 Pro предлагают куда больше: новый процессор A16 Bionic, Dynamic Island, частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц, а также режим Always On Display. Еще и "завезли" новую камеру на 48 мегапикселей и традиционные обещания невероятных результатов ее работы.

По мнению многих пользователей и обзорщиков, новый интерактивный вырез является лучшим дизайнерским ходом Apple в новейшей истории компании. По данным инсайдеров, Dynamic Island, появившийся в iPhone 14 Pro, будет использован во всех моделях iPhone 15.

Лучшие альтернативы iPhone 14 в 2022 году

Ранее портал Android Authority составил список актуальных гаджетов, которые по своим параметрам равны или даже превосходят новые смартфоны Apple, но стоят в разы дешевле.

В список попали устройства Samsung, Google и Apple самой – речь идет о iPhone SE третьего поколения, который стоит в районе 400 долларов.

А меж тем Apple готовится к своей второй в 2022 осенней презентации, которая пройдет в конце октября. На ней покажут новые айпады, "маки" и макбуки.

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