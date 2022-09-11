В список попали устройства Samsung, Google и Apple самой.

Пока вы ждете официального появления iPhone 14 в Украине, портал Android Authority составил список актуальных гаджетов, которые по своим параметрам равны или даже превосходят новые смартфоны Apple, но при этом их можно купить прямо сейчас.

Первое место заняло семейство Samsung Galaxy S22. Все три модели оснащены топовым процесором Snapdragon 8 Gen 1, беспроводной зарядкой, а также защитой от воды и пыли по стандарту IP68. В свою очередь, Ultra-версия Galaxy S22 предлагает большую емкость аккумулятора, встроенный стилус S Pen и камеру с 10-кратным зумом, которой нет у Apple.

Эксперты отмечают, что это, пожалуй, лучшие альтернативы iPhone 14 для большинства людей. Вдобавок семейство Galaxy S22 возглавляет список лучших Android-устройств в принципе.

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На втором месте в качестве бюджетной альтернативы iPhone 14 до $400 расположился iPhone SE 2022 года. Однако потенциальных покупателей предупрежают, что новый iPhone SE оснащен только одной задней камерой без специального режима ночной съемки. Он также предлагает IPS-экран с низким разрешением, всего 64 ГБ в базовой комплектации и дизайн, заимствованный у iPhone 8 более пяти лет назад.

Тем не менее iPhone SE третьего поколения оснащен производительным чипсетом Apple A15 Bionic – такой же стоит в обычных iPhone 14. Вдобавок пользователи получают доступ к экосистеме сервисов Apple и длительную программную поддержку.

Тройку лидеров замыкают Pixel 6 и Pixel 6 Pro от Google. Они выделяются на фоне айфонов необычным дизайном, предлагает крутые фотовозможности и будет получать обновления Android не менее пяти лет.

Емкость батареи у Google Pixel 6 Pro немного больше, чем у iPhone 14 Pro Max: 5003 мАч против 4323 мАч. Средняя автономность устройства при стандартном режиме эксплуатации составит два дня. Pixel 6 Pro за 30 минут можно зарядить с 0% до 50%.

В список альтернатив iPhone 14 также попали:

iPhone 13 и 3 mini,

Samsung Galaxy Z Flip 4 и Z Fold 4,

Sony Xperia 1 IV,

OnePlus 10 Pro,

бюджетный Google Pixel 6a,

Asus Zenfone 9.

Компания Apple на сентябрьской презентации представила сразу несколько моделей новых iPhone. Как и ожидалось, это iPhone 14 и версия iPhone 14 Pro / Pro Max, и mini среди них нет.

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получили новый интерактивный вырез, частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц и долгожданный режим Always On Display, который повсеместно встречается в Android-смартфонах. Основная камера теперь на 48 Мп, а внутри стоит новый процессор A16 Bionic.

Обычные iPhone 14 по сути представляют собой слегка улучшенные iPhone 13: у смартфонов все та же "челка", дисплей с частотой 60 Гц и даже прошлогодний процессор A15 Bionic, но с дополнительным графическим ядром – производительность выросла на 18%.

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