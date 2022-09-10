На полках магазинов новенькие айфоны можно будет найти с 16 сентября.

Компания Apple на сентябрьской презентации представила сразу несколько моделей новых iPhone. Как и ожидалось, это iPhone 14 и версия iPhone 14 Pro / Pro Max, и mini среди них нет.

Из-за слишком большого интереса к "прошкам" многие не обратили внимания на обычную модель iPhone 14, пишет портал Gizchina. По мнению редактора Федерика Ньяме, базовая модель линейки стала главным разочарованием года и "вряд ли кто-либо превзойдет ее в этой категории".

Как упоминается в статье, искать различия между iPhone 12 и iPhone 13 год назад было затруднительно, но на примере iPhone 13 и iPhone 14 становится понятно, что все было не так плохо. В то время как между iPhone 13 и 14 можно и вовсе поставить знак равенства.

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Оба поколения iPhone, 13 и 14, используют идентичные дисплеи, корпусы и даже "железо". Исключением стало лишь то, что в смартфоне 2022 года установлена система-на-чипе Apple A15 Bionic с пятью графическими ядрами, которая используется в более дорогом iPhone 13 Pro. Также Apple немного улучшила камеру и обновила цвета.

В то же время топовые iPhone 14 получили новый процессор A16 Bionic, новый вырез в виде "пилюли", частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц, а также режим Always On Display. Еще и "завезли" новую камеру на 48 мегапикселей и традиционные обещания невероятных результатов ее работы.

Если у вас уже есть iPhone 13 и вы планируете перейти на iPhone 14, это не будет обновлением. Поскольку Apple возвращает вам ваш же iPhone 13 за дополнительную плату – пишет автор.

В свою очередь, тем, у кого iPhone 12 и ниже, и кто планирует обновить свой айфон, автор советует остановиться на iPhone 13, поскольку после выхода 14-ки цены на предыдущие модели почти наверняка упадут.

К слову, на полках магазинов новенькие айфоны можно будет найти с 16 сентября. Позже всех дебютирует iPhone 14 Plus – 7 октября.

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