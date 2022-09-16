Нововведение работает немного не так, как представляет себе большинство пользователей.

Одной из главных фишек обновленной линейки iPhone 14 и 14 Pro, помимо новых камер и более быстрого чипа, стала поддержка спутникового соединения. Журналисты считают, что на нее у Apple больше планы.

Как она работает и зачем нужна – разложили по полочкам обозреватели ресурса The Verge, добравшиеся до новеньких айфонов первыми.

Для начала важно отметить, что функция работает немного не так, как представляет себе большинство пользователей. Речь не идет о голосовых звонках, доступе к SMS или приложениям для общения в мессенджерах. С помощью спутниковой связь в iPhone 14 можно только подавать сигналы SOS без сотового покрытия. На этом – все.

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Как говориться в материале, новые iPhone начнут искать контакт со спутниками лишь в том случае, когда владелец устройства не сможет дозвониться в местную службу экстренной помощи.

Спустя какое-то время смартфон сообщит пользователю об успешной установке связи и позволит открыть приложение "Сообщения". При этом самостоятельно писать сообщения или звонить не нужно, в смартфоне по умолчанию установлены заготовки, на которые пользователю нужно только нажать.

В идеальных условиях для отправки сигнала бедствия потребуется до 30 секунду, а в лесу или горах придется поворачивать айфон по всему горизонту в поисках сигнала.

Работает ли в Украине

Нет, функция будет доступна с ноября пока только в двух странах: США и Канаде. Причем само нововведение платное, но в первые два года для владельцев iPhone 14 оно будет предоставляться бесплатно.

Напомним, сегодня по всему миру начались продажи iPhone 14, 14 Pro и 14 Pro Max. Модель с приставкой Plus дебютирует лишь 7 октября.

Вместе с новенькими айфонами Apple выпустила iOS 16 – обновление можно установить на iPhone 8, iPhone SE (2020) и новее. Всевозможных изменений числится больше сотни, но заметных и ключевых всего несколько, как функция Always On Display и общая медиатека в облаке.

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