Презентация устройств состоится на октябрьском ивенте купертиновцев.

На странице сайта Logitech в разделе совместимых с их стилусом Crayon устройств была найдена информация о двух еще не анонсированных гаджетах Apple, премьера которых ожидается на октябрьском ивенте купертиновцев.

Как сообщает портал 9to5Mac, речь идет о 12,9-дюймовом iPad Pro шестого поколения и 11-дюймовом iPad Pro четвертого поколения.

Компания Apple давно тесно сотрудничает с Logitech над стилусом под брендом Crayon. Именно крупнейший производитель девайсов для ПК, который ранее "помахал ручкой" России, предлагает единственное неоригинальное устройство, которое включает те же опции, что и аксессуар Apple Pencil.

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К сожалению, никаких подробностей о новых планшетах Apple на сайте нет, кроме сообщения о том, что они "скоро поступят в продажу". Ранее купертиновцы подтвердили, что релиз iPadOS 16.1 состоится в октябре, поэтому презентацию новых iPad в следующем месяце можно считать константой.

Отметим, что вместе с iPad Pro 11" 4-го поколения и iPad Pro 12.9" 6-го поколения Apple также планирует обновить iPad начального уровня, который перейдет с Lightning на USB-C для зарядки. Однако, Logitech пока не упоминает об этой модели на своем сайте.

По слухам, базовая версия получит серьезный редизайн: боковые грани станут плоскими, а на верхней и нижней грани появятся прорези для стереодинамиков. При этом, несмотря на переход к более современному дизайну, физическая клавиша "Домой" никуда не денется.

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