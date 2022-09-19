Согласно слухам, новый интерактивный вырез, появившийся в iPhone 14 Pro, будет использован во всех моделях iPhone 15.

С момента запуска iPhone 14 прошло всего несколько дней, а Сеть уже полнится слухами о грядущих iPhone 15. Свежая утечка раскрывает некоторые особенности базовых моделей.

Согласно сообщениям авторитетного аналитика Росса Янга, в следующих айфонах Apple окончательно откажется от "моноброви" на экране, которая впервые появилась в 2017 году. Таким образом, все модели iPhone 15 будут иметь новый вырез Dynamic Island, впервые появившийся в iPhone 14 Pro.

При этом, несмотря на заимствование ключевой "фишки" флагманских моделей 2022 года, базовые модели новых айфонов опять не получат 120-герцовые дисплеи. Из-за этого новомодная функция Always-On Display будет оставаться эксклюзивной для Pro-моделей.

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О Dynamic Island

По мнению многих пользователей и обзорщиков, новое решение с вырезом Dynamic Island, в котором появляются различные уведомления, является лучшим дизайнерским ходом Apple в новейшей истории компании.

Это интересное решение быстро взяли на вооружение китайские разработчики приложений под Android. Судя по всему, Apple задала новый тренд, и теперь функцию будут копировать вообще все.

Напомним, iPhone 14 также получили функцию спутниковой связи. УНИАН рассказывал, как она работает и зачем нужна.

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