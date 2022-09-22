Функция доступна на всех устройствах линейки iPhone 14, а также новеньких Apple Watch.

Одним из самых обсуждаемых нововведений Apple в новых айфонах стало автоматическое определение ДТП (Crash Detection), которое призвано помочь спасти жизнь. О нем много говорили на презентации, а теперь блогер из США решил опробовать работу системы в реальных условиях.

Эксперимент он заснял на видео и опубликовал на YouTube.

Для этого блогер соорудил в открытом поле преграды из обломков автомобилей, в которые предстояло врезаться на стареньком седане Mercury. Им управляли дистанционно, а iPhone 14 Pro привязали скотчем к подголовнику сиденья водителя.

В двух попытках из двух система сработала как надо: смартфон после аварии включал сирену, а на экране появлялся диалог обращения в экстренные службы для вызова помощи. В течение 10 секунд, если с водителем и пассажирами все в порядке, пользователь может отметить эти действия.

При этом блогер отметил, что срабатывает функция Crash Detection не сразу же после ДТП, а в течение нескольких секунд, но в целом она показала себя только с лучшей стороны.

Напомним, что новая функция появилась на всех устройствах линейки iPhone 14, а также новеньких Apple Watch, представленных 7 сентября.

А меж тем Apple готовится к своей второй осенней презентации, которая пройдет в конце октября. На ней покажут новые айпады, "маки" и макбуки.

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