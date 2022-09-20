А вот iPhone 14 Pro и Pro Max подкачали – у них сохранился старый внутренний дизайн.

Специалисты компании iFixit уже разобрали новый iPhone 14. Они подтвердили, что младшие модели линейки снабдили съемной задней панелью – это заметно упрощает их ремонт.

При этом, как говорится в обзоре, изменения не ограничились только съемной задней панелью. Корпус iPhone 14 со стороны экрана тоже легко заменяется за счет металлической пластины, которая отделяет его от остальных компонентов и упрощает снятие экрана. Таким образом, смартфон достаточно легко вскрыть и спереди, и сзади.

По словам iFixit, эта конструкция резко контрастирует с остальной частью телефонной индустрии, в частности, Android-смартфонами, которые легко вскрываются сзади, но не спереди. Например, у смартфонов Galaxy легко поменять заднюю крышку, а вот добраться до дисплея – задача не из легких, потому что в процессе надо пробираться через весь телефон, избавляясь от компонентов, а после замены дисплея собрать его обратно деталь за деталью.

В результате эксперты присвоили новому смартфону Apple рейтинг ремонтопригодности 7 из 10 баллов и подчеркнули, что "это самый ремонтопригодный айфон" со времен iPhone 7, выпущенного в 2016 году.

Впрочем, есть один момент – в Pro-моделях iPhone 14 сохранилась старая архитектура, поэтому данная ремонтопригодность являются "фишкой" стандартных моделей.

К слову, в Штатах ремонт задней крышки iPhone 14 стоит $169, iPhone 14 Plus – $199. iPhone 14 Pro – уже $499, а iPhone 14 Pro Max – $549. При этом для всех смартфонов процедура при наличии подписки AppleCare+ обойдется в 29 долларов.

А меж тем компания готовится к своей второй в 2022 году осенней презентации, которая пройдет в конце октября. На ней покажут новые айпады, "маки" и макбуки.

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