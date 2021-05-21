Минцифры запустило эту возможность 3 дня назад.

Около 35 тыс. украинцев создали цифровую подпись «Дія.Підпис» с момента запуска такой функции 17 мая.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации со ссылкой на вице-премьер-министра и главу ведомства Михаила Федорова.

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«За трое суток уже 35 тыс. украинцев получили «Дія.Підпис». Чаще всего - в электронном кабинете Государственной налоговой службы и на портале «Дія», - цитирует пресс-служба его слова.

Он отметил, что с помощью «Дія.Підпис» можно подписывать любые документы, а также получать госуслуги с телефона.

Пресс-служба подчеркнула, что цифровая подпись постепенно интегрируется с порталом «Дія».

«Постепенно технология будет интегрироваться также с кабинетом водителя и кабинетом на портале Пенсионного фонда, банками и страховыми компаниями и мобильными операторами», - добавила пресс-служба.

В министерстве напомнили, что для создания подписи нужно зайти в раздел «Меню» в приложении «Дія», пройти проверку с помощью технологии распознавания лиц PhotoID. После чего программа сопоставит фото с фотографией из демографического реестра и сгенерирует электронную подпись.

«Дія.Підпис»

17 мая на презентации Diia Summit Министерство цифровой трансформации запустило цифровую подпись «Дія.Підпис» в мобильном приложении для оцифрованных документов и услуг «Дія».

Правительство определило диджитализацию страны как одну из основных задач работы, ключевую роль отведя порталу «Дія» как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

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Автор: Павел Степанец