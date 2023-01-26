Подобные айфоны стоят значительно дешевле, при этом практически не отличаются качеством от новых.

Спустя больше года после выпуска, Apple открыла продажи в европейских странах восстановленных iPhone 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Примечательно, но стандартного iPhone 13 в восстановленном виде не предлагается.

Так, самая дешевая конфигурация 13 mini теперь стоит 689 евро, 13 Pro – 989 евро, а 13 Pro Max – 1159 евро, сообщает портал Macrumors. Максимально можно сэкономить 300 евро при покупке iPhone 13 Pro Max с 1 ТБ памяти.

В среднем, экономия при покупке восстановленного айфона по сравнению с новыми версиями составляет 15%. Продажи уже начались в Европе, в частности в Великобритании, Германии, Италии и Испании.

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Разница между новым и восстановленным iPhone

Восстановленные смартфоны (или Refurbished) называются устройства, которые были в употреблении и по каким-то причинам были приняты у пользователей по гарантийным обращениям. Они возвращаются на завод, где специалисты тщательно тестируют их, меняют корпус и аккумулятор и запаковывают в новую упаковку со всеми аксессуарами.

Apple обещает, что подобные устройства проходят все необходимые тестирования. То есть они практически ничем не отличаются от того, что идет с завода.

К слову, с выходом новых iPhone 14 Apple перестала продавать модели iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Поэтому это хорошая возможность купить восстановленный айфон, который практически неотличим от совершенно нового.

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