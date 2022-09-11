Теперь Apple будет производить и продавать только 5G-модели.

Яблочная корпорация Apple остановила продажи своих старых моделей смартфонов, а также прекратила их производство. Речь идет об iPhone 11, 12 mini, и 13-их "прошках", которые вышли только год назад.

Журналисты The Verge обратили внимание, что сразу после презентации iPhone 14 компания обновила свой интернет-магазин, оставив в продаже только модели с поддержкой 5G.

Сейчас на сайте Apple представлен следующий ассортимент:

iPhone SE — от $429 до $579 в зависимости от объема памяти;

iPhone 12 — от $599 до $749;

iPhone 13 mini — $599 до $899;

iPhone 13 — от $699 до $999;

iPhone 14 — от $799 до $1099;

iPhone 14 Plus — от $899 до $1199;

iPhone 14 Pro — от $999;

iPhone 14 Pro Max — от $1099.

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По словам журналистов, прекращение производства iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max является осознанным шагом Apple, чтобы подстегнуть продажи новых айфонов.

В то же время, исчезновение старых айфонов из интернет-магазина Apple не означает, что эти смартфоны пропадут с рынка. Телефоны будут продолжать продаваться до тех пор, пока не закончатся запасы на складах. И хорошая новость заключается в том, что они, вероятно, будут доступны со скидкой, которая станет еще привлекательней с приближением Черной пятницы.

Ранее портал Android Authority составил список актуальных гаджетов, которые по своим параметрам равны или даже превосходят новые смартфоны Apple, но при этом их можно купить прямо сейчас.

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