Для этого достаточно зайти в "Настройки" и найти номер модели.

Нередко в интернет-магазинах можно найти совершенно "новенький" iPhone по значительно более низкой цене, чем они официально продаются. Чаще всего это настоящие, абсолютно оригинальные айфоны. Единственный момент – они не новые, за которые их выдают, а восстановленные.

Один из блогеров объяснил, как избежать покупки восстановленного iPhone по цене нового. Для решения этого вопроса ничего скачивать или устанавливать не нужно: все необходимые функции уже встроены в систему, передает Daily Mail.

Чтобы узнать, какой iPhone вы покупаете – новый или восстановленный – достаточно зайти в "Настройки", после перейти в меню "Об устройстве". Там следует обратить внимание на номер модели.

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если первой буквой является M – значит телефон новый;

если там символ F – перед вами восстановленный экземпляр.

Если же вас встречает буква N, это значит, что оригинальный владелец заменил смартфон по гарантии.

Также по модельному номеру смартфона можно понять, для какой страны он изначально производился. Буквы LL указывают на США, C – Канаду, CH – Китая, а F – Францию.

По словам автора видео, если ваш айфон предназначался для продажи в другой стране, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами. Одним из примеров этого является функция FaceTime, которая отключена на iPhone в ОАЭ.

Что такое восстановленный смартфон

Восстановленные смартфоны, или как их еще называют Refurbished, представляют собой устройства двух типов. Они либо были в использовании какое-то время, а затем были возвращены по программе trade-in, либо на производстве был выявлен какой-либо брак, в результате чего на полки магазинов они так и не попали.

В частности, на них могут быть установлены новые корпуса, новые дисплеи или заменены другие детали, которые оказались бракованными. При этом что касается работоспособности такие айфоны ничем не отличаются от новых смартфонов. Плюс они стоят обычно процентов на 15 ниже.

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